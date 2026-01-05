Обстрел частной клиники в Киеве: почему не все спустились в укрытие и последствия атаки РФ

Последствия атаки 5 января / © Ян Доброносов

Российский дрон-камикадзе попал в частное медицинское учреждение в Киеве. Удар пришелся прямо в палату стационара, где находился мужчина. Патрульная полиция обнародовала первые минуты после атаки, а руководство клиники рассказало о состоянии других пациентов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

Первые минуты трагедии

«Там есть люди? Не знаю, всех ли вывели. На втором этаже точно есть», — эти тревожные возгласы зафиксировали бодикамеры патрульных в первые мгновения после попадания.

«Шахед» попал в палату на втором этаже. В этот момент там находился 30-летний пациент. К сожалению, мужчина погиб на месте.

Эвакуация и пострадавшие

Всего на момент попадания в клинике находилось 26 пациентов. Всего в здании, учитывая персонал, было около 70 человек.

Пострадавшие: 42-летняя женщина получила рваную рану кисти и острую реакцию на стресс. Еще одну женщину госпитализировали с убойной раной.

Отравление угаром: Двух пожилых пациенток (77 и 97 лет) перевели в коммунальные больницы из-за отравления угарным дымом.

Тяжелых послеоперационных пациентов в учреждении не было, поскольку в выходные плановые операции не проводятся. Это позволило провести эвакуацию максимально оперативно — за полтора часа всех 25 уцелевших пациентов распределили между частными и государственными больницами Киева.

Маргарита Малеваная, генеральный директор клиники: «Выглядит все ужасно, но это мелочи по сравнению с тем, что погиб пациент. Нет слов, только соболезнования близким. Ночная смена — молодцы, потому что люди лежали в больнице, надо было не просто вывести, а продолжить лечение».

Последствия попадания и ликвидация последствий

Пожар охватил около 25 квадратных метров, однако повреждения здания значительно масштабнее. Больше всего пострадали окна и перекрытия. Сейчас на месте работают коммунальные службы, расчищая стекло и остатки конструкций, которые «наделал Шахед».

Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА: «В клинике есть неплохое хранилище, но, к сожалению, не все были в нем на момент взрыва. Сейчас мы вместе с владельцами зашиваем окна, чтобы минимизировать последствия непогоды, ведь впереди морозы».

На месте ночью работал психолог, чтобы помочь персоналу и пациентам оправиться от пережитого. Владельцы заведения уже начали подсчитывать убытки и заявляют, что планируют восстанавливать клинику.

