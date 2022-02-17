Обстрел детсада в Станице Луганской: Венедиктова рассказала, по какой статье возбуждено дело

Генпрокурор назвала обстрел военным преступлением.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители возбудили дело по факту обстрела детсада в Станице Луганской по статье 438 Уголовного кодекса – Нарушение законов и обычаев войны.

Об этом Венедиктова сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" в четверг, 17 февраля.

"Вы видели обстрелы. Мы их квалифицируем по статье 438-й (Нарушения законов и обычаев войны – ред.). И мы уже рассчитываем, что мы будем работать на военные преступления, на преступления агрессии, на преступления против человечности. Потому что работа сегодня правоохранителей – это наша победа в международных юрисдикциях", – сказала генпрокурор.

Она также анонсировала уже с 18 февраля проведение тренингов для всех прокуратур пограничных областей, включая органы досудебного расследования, о том, как фиксировать, каким образом проводить досудебное расследование в отношении таких преступлений.

Напомним, 17 февраля российские боевики устроили несколько десятков обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины претерпели контузии.

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