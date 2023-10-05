Обстрел гражданских людей на поминках: появились новые подробности трагедии в селе Гроза

Ранее село на Харьковщине оккупанты не обстреливали так ни разу.

В кафе-магазине в селе Гроза Харьковской области, в которое попала российская ракета, происходили поминки за погибшим украинским воином, перезахороненный на малой родине.

О новых подробностях террористического удара российской армии сообщил ТСН.ua руководитель Шевченковской поселковой военной администрации Сергей Стариков.

"Погибшие – это люди, которые присутствовали на поминках. Поминали воина, которого перезахоронили. Сначала он был похоронен на Днепропетровщине, а потом – у нас", – рассказал он.

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По словам поселкового головы, раньше этот населенный пункт оккупанты так не обстреливали ни разу.

Напомним, после российских ракетных обстрелов по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области известно уже о 51 погибшем.

ТСН.ua собрал все, что известно о террористическом ударе оккупантов по гражданскому объекту.

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