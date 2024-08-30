Обстрел Харькова КАБами: россияне на детской площадке убили 14-летнюю девушку — подробности трагедии

Российские оккупанты 30 августа обстреляли Харьков из авиации. Террористы попали в 12-этажный жилой дом. В другом районе города оккупанты убили девушку на детской площадке.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка ТСН Виктория Стрельцова.

На месте российских обстрелов работают спасатели. Больше всего пострадавших на месте попадания по многоэтажке. Там продолжаются спасательные работы. Сложность для спасателей. заключается в том, что есть угроза обрушения.

Пострадавшие из-за обстрела Харькова

"Уже известно о 5 погибших, среди них 14-летняя девочка. Она получила смертельные травмы, когда играла на детской площадке. Рядом попала вражеская бомба. На данный момент 47 раненых. Известно, что по меньшей мере 20 пациентов получили тяжелые и крайне тяжелые травмы. К сожалению, количество раненых не окончательное, к ним постоянно обращаются люди с острой реакцией на стресс, с порезами и другими ранениями. Больше всего пострадавших именно в жилом доме. Продолжаются спасательные работы", - сказала Виктория Стрельцова.

Обстрел Харькова 30 августа

Пострадавшие из-за обстрелов

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Напомним, после обеда 30 августа Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр заявил о попадании прямо в центре города.

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