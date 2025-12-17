Обстрел КАБами Запорожья: как супругам удалось спастись в горящей квартире

Последствия атаки на Запорожье / © Facebook / Запорожская ОВА

Посреди белого дня россияне в очередной раз атаковали жилые кварталы Запорожья. Оккупанты нанесли три удара: под прицелом оказался объект инфраструктуры и многоэтажный дом. Управляемая авиабомба (КАБ) влетела прямо в жилую высотку, превратив квартиры в пепелище.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Эпицентр удара на 7-м этаже

Самые сильные разрушения претерпел 7-й этаж дома. Именно туда попал вражеский боеприпас, вызвав мощный пожар. Светлана, дочь супругов пенсионеров, чье жилье оказалось в самом эпицентре, до сих пор не может поверить в спасение родителей.

«Эпицентр как раз в их квартире. Я не знаю, каким чудом они живы остались. Прилет с той стороны — отец вышел на кухню, а мать была в зале. Ну каким-то чудом, я не знаю», — рассказывает Светлана.

Сами же пострадавшие, Николай и Валентина Сумачевы, вспоминают первые секунды после взрыва с ужасом. Женщина говорит: все вокруг моментально заполнила пыль и обломки штукатурки.

«Я мужа зову, а он не отзывается. А коридор, чтобы выйти — он завален весь: шкафы-купе, стенка. Нас спасатели вытащили, еще пожара не было. Они бегом-бегом: „Сейчас будет гореть!“. Так мы вышли, а все осталось там», — делится Валентина.

Последствия атаки: десятки пострадавших и ребенок в больнице

По предварительным данным, в доме повреждено более 130 квартир. Количество пострадавших уже достигло трех десятков, среди них есть ребенок. Многие люди находятся в состоянии шока, некоторые стоят под домом в надежде узнать хоть что-то о судьбе родных, которые оставались дома в момент прилета.

Спасательная операция продолжается

На месте попадания непрерывно работают экстренные службы и спасатели ГСЧС. Пожар на верхних этажах пытаются укротить, параллельно разбирая завалы.

«Под завалами еще могут быть люди», — предостерегают в ГСЧС.

Психологи оказывают помощь напуганным жителям, которые за считанные секунды остались без крыши над головой и личных вещей. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет проверен каждый метр разрушенных конструкций.

