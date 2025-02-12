Обстрел Киева: что известно о погибшем и как люди чудом спаслись от российских ракет

Российские ракеты атаковали Киев утром 12 февраля. На месте удара погиб мужчина, также известно о четырех пострадавших.

Россияне в Киеве ударили баллистическими ракетами по Оболонскому району, где расположены бизнес-центры и офисные помещения. На месте террористического удара погиб человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно об обстрелах

Россияне ударили по промышленной зоне в Оболонском районе Киева, где расположены бизнес-центры и офисные помещения. К счастью, это было утро и люди еще не успели прийти на работу. Разбита также и редакция телеканала Freedom.

Россияне обстреляли Оболонский район Киева

"Это – одно из наиболее разбитых мест в Киеве, которые приходилось видеть за последнее время. Полностью разрушен бизнес-центр и офисные помещения. Многие постройки пострадали. Спасло то, что это утро и много людей не было на работе", – отмечает с места происшествия корреспондент ТСН Александр Романюк.

Из-за российских ударов во дворах образовались большие воронки.

"Вид здесь печальный и болезненный. Если зайти во дворы, то там можно увидеть огромные воронки, которые после себя оставили российские ракеты. Разрушенные авто, куча земли, выбитые двери и окна. Пострадала большая промзона - бизнес-центры, офисные и жилые дома. Удар был настолько большой силы, что мужчины, по словам очевидцев, теряли сознание. Чудом удалось избежать больших жертв", - говорит Александр Романюк.

Место ракетного обстрела

Из-за обстрелов повреждены и расположенные рядом жилые дома.

Что говорят свидетели обстрела

Охранник Михаил Иванович, работающий рядом, рассказал ТСН, что сегодня он фактически "второй раз родился".

"Я пошел к умывальнику умываться в то время, и здесь этот взрыв. На моих глазах из умывальника пошла дверь и окно. Если бы я был на посту, меня бы или зарезало, или не знаю что сделало. Ну меня поздравляют со вторым днем рождения. Вот мой пост, видите, что осталось", — рассказал охранник Михаил.

Охранник чудом спасся во время атаки на Киев 12 февраля/Скриншот с видео ТСН

Жительница дома, расположенного рядом, рассказала ТСН, что слышала сильные взрывы.

"Без крыши и без окон. Внутри даже розетки вылетели. Падали люди без сознания... Мужчины. Такая взрывная волна была", — отметила Ольга.

Что известно о пострадавших и погибшем человеке

По данным КГГА, в результате вражеской атаки погиб киевлянин 1985 года рождения. Очевидцы трагедии говорят, что погибшим может быть охранник одной из построек.

Также четверо жителей столицы получили ранения. Среди них 9-летний ребенок.

В Киеве из-за российского удара погиб человек

Атака на Украину в ночь на 12 февраля

В ночь на 12 февраля военные РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Также россияне атаковали 123 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 дрон.

От взрывов в воздух поднялась земля! Разрушительные последствия удара по Киеву

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и баллистикой, которую армия агрессорки России совершила ночью 12 февраля. Атаку РФ он назвал террором, который "не прекратится сам по себе".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оболонский район Киева больше всего пострадал от удара баллистики

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