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Обстрел Киева: что сегодня происходит на месте российской атаки (видео)
Накануне россияне в очередной раз обстреляли жилые дома в Киеве.
Накануне россияне атаковали Киев. Известно о двух погибших и 28 пострадавших. Один из наиболее пострадавших районов столицы — Шевченковский.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.
В доме, в который попали российские оккупанты, живет председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский, он среди пострадавших. Его семья — жена, дочь и сын не пострадали. Также из-за атаки травмы получила еще одна женщина.
Местная жительница Карина рассказывает, что она услышала очень сильный звук российского дрона. Далее — был взрыв и пожар. Киевлянку спасло то, что она была в гостиной.
Сейчас люди убирают в квартирах. Они серьезно выгорели.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз атаковала Киев, применив для этого ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погибли два человека. В ряде районов города были повреждены жилые многоэтажки, офисы, гаражный кооператив, административные помещения и склады, вспыхнули пожары.
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