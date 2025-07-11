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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Обстрел Киева: что сегодня происходит на месте российской атаки (видео)

Накануне россияне в очередной раз обстреляли жилые дома в Киеве.

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Фото автора: Юлия Кириенко Юлия Кириенко
Россияне накануне обстреляли Киев

Россияне накануне обстреляли Киев / © ТСН.ua

Накануне россияне атаковали Киев. Известно о двух погибших и 28 пострадавших. Один из наиболее пострадавших районов столицы — Шевченковский.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

В доме, в который попали российские оккупанты, живет председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский, он среди пострадавших. Его семья — жена, дочь и сын не пострадали. Также из-за атаки травмы получила еще одна женщина.

Последствия атаки по Киеву / © ТСН

Последствия атаки по Киеву / © ТСН

Местная жительница Карина рассказывает, что она услышала очень сильный звук российского дрона. Далее — был взрыв и пожар. Киевлянку спасло то, что она была в гостиной.

Сейчас люди убирают в квартирах. Они серьезно выгорели.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз атаковала Киев, применив для этого ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погибли два человека. В ряде районов города были повреждены жилые многоэтажки, офисы, гаражный кооператив, административные помещения и склады, вспыхнули пожары.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН НАЖИВО! НОВОСТИ 11 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА

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