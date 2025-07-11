Обстрел Киева: что сегодня происходит на месте российской атаки (видео)

Россияне накануне обстреляли Киев / © ТСН.ua

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Накануне россияне атаковали Киев. Известно о двух погибших и 28 пострадавших. Один из наиболее пострадавших районов столицы — Шевченковский.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

В доме, в который попали российские оккупанты, живет председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский, он среди пострадавших. Его семья — жена, дочь и сын не пострадали. Также из-за атаки травмы получила еще одна женщина.

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Последствия атаки по Киеву / © ТСН

Местная жительница Карина рассказывает, что она услышала очень сильный звук российского дрона. Далее — был взрыв и пожар. Киевлянку спасло то, что она была в гостиной.

Сейчас люди убирают в квартирах. Они серьезно выгорели.

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз атаковала Киев, применив для этого ракеты и беспилотники. Из-за вражеских ударов погибли два человека. В ряде районов города были повреждены жилые многоэтажки, офисы, гаражный кооператив, административные помещения и склады, вспыхнули пожары.

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