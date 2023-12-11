Обстрел Киева: потерпевшие рассказали, какими ракетами оккупанты целились по столице и показали последствия (фото, видео)

Российские оккупанты в ночь на 11 декабря атаковали Киев. В результате утренней атаки на столицу обесточены 120 потребителей. Об этом сообщают в Минэнерго. Специалисты осматривают поврежденные объекты.

Известно, что обломки ракет упали на дом в Дарницком районе, там образовалась воронка глубиной несколько этажей. Также в Голосеевском районе было возгорание на крыше. Четверо человек получили травмы, всем медики оказывали помощь на месте происшествия.

Корреспондент ТСН Иван Воробьев с места происшествия рассказал, что в Дарницком районе пострадал микрорайон Бортничи. Обломки российских ракет упали на частный сектор, и там образовалась огромная воронка, глубиной 5 метров.

Вырва после обстрела

Очевидцы рассказали, что оттуда изъяли обломки ракет. Взрывная волна повредила дома вокруг.

"Здесь, все черное, как какой-то армагеддон. Больше всего пострадал небольшой дом — это баня. Хозяева только летом ее построили и особенно не воспользовались. Если бы ее не было — то бы повредило жилые дома. Вокруг в домах нет окон, повреждены крыши. Коммунальщики здесь до сих пор работают", – говорит корреспондент ТСН.

Обстрел Киева

Здесь уже закончились следственные действия. Местные жители говорят, что , вероятно, это была ракета "Искандер", — об этом им рассказали следователи.

"Хорошо, что обломки ракет упали на огород, а не на дом или дорогу", – говорит Иван Воробьев.

Местные жители рассказывают, что была очень сильная взрывная волна – выбило окна и крыши.

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Напомним, в ночь на 11 декабря 2023 года в столице Украины прозвучал ряд громких взрывов.

Россияне запустили в сторону Киева 8 баллистических ракет. Их всех сбила ПВО, однако обломки вражеских ракет упали в разных районах столицы, наделав беды.

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