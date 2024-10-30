Обстрел Киева "Шахедами": жители многоэтажки рассказали, как их спасло дерево (фото, видео)

Люди говорят, что если бы не дерево у дома, последствия могли быть хуже.

9 человек пострадали в столице после ночной атаки вражеских БПЛА. Обломки сбитого дрона упали в Соломенском районе на жилой дом и административное здание. Вспыхнули пожары. Спасателям с двух этажей многоквартирного дома пришлось эвакуировать людей и животных.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка ТСН Ирина Коваленко.

Жители многоэтажки рассказывают, что их спасло дерево, ведь именно оно приняло на себя наибольший удар. Однако потом пожар перекинулся на дом и загорелись балконы.

Россияне дронами атаковали Киев

Жители многоэтажки говорят, что единственное, что их радует – это то, что нет жертв обстрела. Они говорят, что спасатели прибыли оперативно и оказали помощь не только людям, но и животным.

Напротив дома из-за российских обстрелов пострадал также и детский сад. Сегодня малыши туда не пойдут.

Последствия обстрела Киева

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Напомним, ночью российская армия ударила по Киеву беспилотниками.

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