Обстрел Киевщины: что известно о 36-летнем мужчине, погибшем во время атаки "Шахедами"

Российские оккупанты атаковали Киевскую области. Россияне убили троих человек, среди них есть и 36-летний мужчина. Что известно?

Этой ночью Россия в очередной раз атаковали Киевщину "Шахедами". Три человека погибли, еще несколько - обратились к медикам. В Броварах обломки сбитого дрона - подожгли частный дом, в нем сгорели супруги. Взрывной волной повредило соседние помещения. А в Глевахе - части беспилотника попали в многоэтажку. Около полутора сотен человек эвакуировали. И здесь есть погибший.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Ужас в многоэтажке в Глевахе начался посреди ночи, когда люди уже спали. Часть дрона попала в один из подъездов. Жительница дома Лилия говорит, что только недавно закончила ремонт в квартире. Теперь вместе с братом Евгением ходят по квартире в надежде найти и спасти хоть что-то уцелевшее. Вдруг посреди комнаты наталкиваются на железку. Это, вероятно, деталь от российского "Шахеда".

Последствия обстрела

На место сразу же прибыли спасатели. Тушили пожар и проверяли, не остался ли кто-то из людей в огненной ловушке. Всего из дома эвакуировали около полутора сотен жителей. Более десятка квартир выгорели дотла. Четыре человека обратились к врачам за помощью. Убило мужчину.

"36 лет, местный житель, родился он здесь на массиве. Родители живут в соседнем доме", - говорят местные.

Погибшего хорошо знала Людмила. Потому что они были соседями. Сама женщина - переселенка из Луганска и в этом доме живет уже 10 лет.

Людмила

"Я в этой квартире снимаю жилье: две комнаты я, а две - Сергей, тот что погиб. В его квартиру прилетело. Он компьютерщик. Он такой хороший. Мы с ним рядом уже наверное лет 8 живем. Мне его так жаль", - говорит Людмила.

Неподалеку поврежденной российским беспилотником многоэтажки развернули «пункт несокрушимости», чтобы люди могли отогреться и отдохнуть. Ударной волной окна выбило еще в нескольких домах рядом. Повредило и припаркованные автомобили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасные люди выбегали из квартир... СТРАХАНИЕ в ГЛЕВАСЕ на Киевщине

Напомним, в результате удара "Шахедами" были повреждены дома в Броварах и Глевахе, три человека погибли.

На атаку "Шахедов" по Глевахе и Броварам уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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