Обстрел Одессы: мощные взрывы раздавались во дворах многоэтажек (фото, видео)

Российские оккупанты в очередной раз обстреливали Одессу. Сначала россияне запускали ракету, а затем – "Шахеды". Что известно о последствиях?

Россияне накануне атаковали Одессу дронами и ракетой с моря. Ракету силы ПВО сбили сразу. А потом продолжалась антидроновая работа. Обломки "Шахедов" повредили жилье, инфраструктуру и автомобиль.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Большая воронка – на детской площадке, во дворе между четырьмя многоэтажками. В домах с первого по девятый этажи – нет окон. Взрывной волной не просто разбили стекло, а выбило рамы. Взрывы раздались перед рассветом.

Вырва на детской площадке в Одессе

"Прочитала в телефоне — воздушная тревога, а тут — бах один, так глухо, а потом как грохнет и начало хлопать и гореть и еще машины начали взрываться... Балкон разбит, я сидела рядом на диване, потом выбежала в коридор", — говорит женщина.

На стоянках возле дома разбиты десять автомобилей, четыре – выгорели дотла.

"Прогремел взрыв, я выскочил во двор. Огнетушитель с собой взял, пытался потушить", — говорит житель Одессы Геннадий Куликов.

Коммунальщики помогают жителям убирать поврежденные рамы. Все дома внутри засыпаны щебенками стекла. Четверо человек получили порезы. Девяностолетнего мужчину госпитализировали. Спасатели деблокировали из квартир двух женщин, в чьих домах заклинило дверь.

По предварительным подсчетам, только в этом месте повреждено девятьсот окон в десяти домах и школе. Горожанам обещают компенсировать замену. Кроме того, разбиты пять дачных домов, склад с зерном и многоэтажка на побережье.

"Там, к счастью, поражение меньшей силы около 15 квартир около 50 окон и там и там у нас развернуты штабы", – говорит первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

Последствия обстрела Одессы

В поврежденной школе ученики, несмотря ни на что, сели за парты – в помещениях, которые не пострадали.

ТСН новости 06:00 29 января. Работа USAID в Украине! Штраф мэру за срыв мобилизации!

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Напомним, ночью против 29 января российская армия ударила беспилотниками по Одесской области. Оккупанты атаковали Измаильский район. Враг целился по портовой инфраструктуре.

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