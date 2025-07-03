Обстрел Одессы: очевидцы шокировали рассказом об атаке российских "Шахедов"

Последствия обстрела Одессы / © Одесский городской совет

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Днем россияне атаковали Одессу баллистикой: предварительно, поражен порт. А ночью вражеский беспилотник попал в одесскую девятиэтажку. Шесть человек пострадали. Среди них — двое детей. Сейчас один из подъездов дома — аварийный. Там риск обрушения конструкций. Полностью разрушены шесть квартир, еще тридцать шесть — повреждены.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Посреди ночи россияне атаковали Одессу. Оккупанты попали по жилому дому. Беспилотник влетел в дом на уровне седьмого этажа. Вспыхнул пожар. В подъезде обвалилась лестница. Все, кто были выше, оказались в ловушке. Люди с балконов звали на помощь.

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«Девушки и ребята не могли спуститься самостоятельно с этой стороны, их невозможно было достать, потому что очень был сильный пожар. Эвакуировали мою соседку с 9 с двумя детьми и девочку, которая кричала, потому что пожар шел я так понимаю к ней», — говорит жительница дома.

Дата публикации 12:15, 03.07.25 Количество просмотров 92 Новости ТСН 12:00 3 июля. Взрывы в Полтаве! Одесса после атаки! США объяснили ситуацию с оружием

Надежда этой ночью потеряла жилье. Все, что осталось — это документы.

«Не знаю, что дальше. Остались без ничего. Вот как вышла, как спала — так и осталась», — говорит Надежда.

С ночи люди сидят во дворе возле дома и в «пункте несокрушимости» рядом. Слышат грохот падающих конструкций и понимают: вряд ли смогут вернуться в свои дома.

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Огнем и ударной волной полностью уничтожены 6 квартир. Но велика вероятность того, что придется разобрать весь подъезд. Внутри обвалились лестничные пролеты и конструкции — для панельной девятиэтажки такие повреждения критичны.

«Сейчас спасатели проводят аварийные работы, потому что есть угроза обвала каких-то элементов конструкций. К счастью, сегодня нет погибших», — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Всего из огня эвакуировали 11 человек. Среди них двое детей — 7 и 9 лет. Малых доставили в больницу — они отравились угарным газом. Взрослым оказали помощь на месте.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 3 ИЮЛЯ. ДВОЙНОЙ УДАР по ОДЕССЕ! АТАКИ на ПОЛТАВУ! ЖИТОМИРСКАЯ область после МЕГА ВЗРЫВА

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