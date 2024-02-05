"Обстрел пекарни" в Лисичанске: что известно об очередном фейке РФ и ликвидации "министра и депутатов ЛНР"

Пропагандисты заявили об "обстреле ВСУ пекарни" в Лисичанске и якобы "смерти" гражданских.

Российские оккупанты и пропагандисты 3 февраля заявили о якобы "обстреле пекарни" в Лисичанске на Луганщине и гибели "мирных жителей", традиционно обвинив в атаке Вооруженные силы Украины.

ТСН.ua собрал подробности об очередной лжи россиян.

Пострадала не пекарня – а ресторан с коллаборантами

Когда 3 февраля оккупанты заявили об обстреле Лисичанска, они массово начали распространять сообщения о якобы попадании в пекарню и "смерти 20 гражданских лиц".

Более того, спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала удар по Лисичанску "благодарностью киевских экстремистов за щедрую финансовую поддержку стран Евросоюза".

В Лисичанской городской военной администрации рассказали, что в помещении пекарни, так называемая оккупационная "власть" устраивала совещания. А сама пекарня начала функционировать уже после оккупации Лисичанска. Там наладили выпечку хлеба для русских войск.

Однако, по данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в день "прилета" в одном из ресторанов возле пекарни топ-колоборанты праздновали два дня рождения и удар был именно по нему, а не по зданию пекарни.

"В течение выходных вылезли списки погибших и точные координаты поражения. Пекарня да, рядом, но целая. А вот ресторан коллаборанта – нет", — написал он.

До этого переселенцы из Лисичанска рассказывали, что на одном из видео, опубликованном МЧС РФ, они узнали ресторан под названием "Adriatic", расположенный на окраине – в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что в кафе на пьянку собралась местная оккупационная администрация.

"Верхушка "МЧС", "прокуроры", "депутаты" (которых никто не выбирал). Лживые российские СМИ сейчас пытаются выдавать их за "мирных жителей", но отдельные пропагандисты уже понемногу признают реальную картину. Призывают коллаборантов и гауляйтеров больше не собирать, чтобы всех вместе не убило одной ракетой", – отметил Казанский.

Казанский также опубликовал скриншот одного из Z-пропагандистов, подтвердившего сказанное.

Сообщение одного из Z-пропагандистов после удара по Лисичанску / Фото: Telegram / Денис Казанский

"Задвухсотились министр и депутаты ЛНР"

По данным пропагандистских СМИ России, во временно оккупированном Лисичанске при ударе ликвидировался так называемый "глава МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко.

Так называемый "министр МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко. ФОТО: Андрей Цаплиенко/Telegram

Во время атаки ВСУ также погибли два так называемых местных "депутата".

Об этом сообщил самопровозглашенный "мэр" Лисичанска Эдуард Сахненко.

По его словам, во время обстрела якобы пекарни в Лисичанске 3 февраля погибли местные депутаты-коллаборанты российских оккупантов Артем Тростянский и Иван Жушма. К тому же ранее так называемые российские военкоры писали, что удар был нанесен по кафе "Adriatic", в котором праздновали день рождения Жушмы.

Оккупационные войска России захватили Лисичанск летом 2022 года после ожесточенных боев.

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