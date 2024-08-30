Обстрел предприятия в Сумах: россияне убили двух женщин — подробности трагедии

Российские оккупанты атаковали гражданское предприятие в Сумах. Россияне убили двух женщин в возрасте 37 и 48 лет.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

"Из 13 раненых работников предприятия госпитализировали 6. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 48-летней женщины. Она получила крайне тяжелые ранения и скончалась в больнице. Длительное время не выходила на связь еще одна работница предприятия. получили из-под завалов Еще 7 работникам медики оказали помощь и они лечатся амбулаторно", — говорит корреспондент ТСН.

Последствия удара по Сумам

И.о городского головы Сум Артем Кобзарь говорит, что оккупанты ударили по гражданскому предприятию. Там уничтожено дорогостоящее оборудование.

Известно, что чрезвычайным удалось локализовать возгорание. В некоторых районах города все еще слышен запах дыма. Идет ликвидация пожара.

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Напомним, в пятницу, 30 августа, около 01:30 оккупанты атаковали предприятие в Сумах.

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