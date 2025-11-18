Обстрел телецентра и вокзала: жители Днепра рассказали о жуткой атаке на город

Последствия атаки на Днепр

Россияне накануне атаковали Днепр. Враг ударил дронами по зданию телецентра.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

«Спасатели всю ночь боролись с огнем, но задымление до сих пор есть. В этом здании расположен филиал „Суспільне. Дніпро“. Немало техники уничтожено. Однако корреспонденты, несмотря на это, выходят в эфир», — говорится в сюжете.

Сгорела дотла и киностудия. Основательница на пепелище не сдерживает слез. Вечером как раз украсили елку. Десятки детей сегодня сюда собирались на учебу. Но огонь уничтожил все — оборудование, декорации, костюмы.

Люди говорят: взрывы раздавались один за другим. Два человека получили ранения. Это мужчина и женщина. Их жизни вне угрозы. Семь жилых домов изуродованы. Выбило более тысячи окон. Разбило крыши, повреждены две котельные. Поэтому есть перебои с теплоснабжением, однако специалисты уже чинят оборудование. Тепло в дома обещают вернуть к ночи. Жители домов возле мест атак рассказывают, бежать в подвалы под канонаду взрывов. В домах все разбито вдребезги. Вот, что они рассказали:

«Мы услышали, что летит уже через две секунды, как оно разорвалось. Мы схватили ребенка, побежали вниз. Пока добежали вниз, оно все снова начало взрываться. И вот так в подвале мы все соседи, сели, обнялись и плакали. Мы думали, мы не выйдем из подвала».

«Первый был взрыв, второй, третий, четвертый. Я смотрю, что надо спускаться вниз. Такое было, что такого еще не было! Окна, межкомнатные двери, кафель облетел на кухне».

Также в результате атаки пострадал железнодорожный вокзал. Пассажиры поездов прятались в подземном переходе. Критические поражения в пригородном депо, сообщили железнодорожники. Разрушен ремонтный цех. Поезда «Запорожье-Перемышль» и «Киев-Холм» отправились с задержкой в два с половиной часа. Однако на утро движение происходят по расписанию.

