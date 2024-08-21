Обстрел Тернополя: куда "прилетело" и есть ли угроза из-за выброса вредных веществ

Из-за пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов накануне, в воздухе Тернополя обнаружили превышение содержания хлора. Пламя разгорелось на промышленном объекте. Пылал резервуар с горюче-смазочными материалами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

В Тернополе из-за вражеского беспилотника загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Масштаб был таков, что локализовать удалось только через 4 часа. Но чтобы окончательно победить огонь сотни спасателей, двум пожарным поездам и двадцати единицам техники пришлось работать в общей сложности 12 часов.

Последствия удара по Тернополю

"Никаких химических веществ на объекте не хранилось, никаких химических соединений в воздух не выбрасывалось, это исключительно продукты горения нефтепродуктов", – говорит руководитель ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей.

Виктор Маслей

Власти попросили горожан не выходить на улицу и закрыть окна, ведь горел промышленный объект. С утра санитарные службы производили замеры состояния воздуха и воды.

"Факел поднялся достаточно высоко и вредные вещества пошли в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются дальше по движению воздушных масс. Скорость движения воздушных масс 10 метров в минуту. Проведен забор питьевой воды из водозаборов Тернополя для обеспечения не попадания таких веществ в воду. По состоянию на данный момент в воде экспресс методом не обнаружен", — сказала главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук.

Тушение пожара из-за обстрелов

Впрочем, в полдень ситуация несколько изменилась. В воздухе обнаружили превышение содержания хлора, потому что продукты сгорания начали оседать.

"Именно хлор является тяжелым химическим веществом, которое падает вниз и сначала при выбросах в атмосферный воздух его невозможно было обнаружить, так как он был высоко и сейчас он снижается и у нас есть превышение нормативов – при норме 0.1 мг на м у нас есть превышение от 0.4 до 1.0", – добавила Оксана Чайчук.

Это может угрожать отравлением при длительном пребывании на улице. Особенно опасны, предупреждают медики, низменности и водоемы. Сколько времени понадобится для рассеяния вещества будет зависеть от ветра и осадков.

Последствия удара по Тернополю

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что по состоянию на утро воздух в городе чист, однако городской голова подчеркнул, что это предварительные результаты. А потому нужно и дальше воздержаться от пребывания на улице. К медикам из-за отравления хлором никто не обращался.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРЕВИЩЕНИЕ содержимого ХЛОРА в воздух ТЕРНОПОЛЯ! Какая ситуация к утру?

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