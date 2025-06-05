Обстрел Украины после разговора Трампа с Путиным: сколько ракет, когда и на какие города могут полететь

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал сценарий возможной массированной атаки со стороны РФ / © ТСН

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После того, как глава Кремля Владимир Путин прямо заявил президенту США Дональду Трампу, что Украина получит ответ за атаки по самолетам, посольство США в Киеве предупредило своих граждан о том, что существует постоянный риск значительных воздушных атак.

Какой может стать очередная атака российской армии и будет ли она самой мощной с начала полномасштабного вторжения — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

«Заявления посольства США — это устоявшаяся процедура, такое происходит не впервые. Они регулярно выдают такие предостережения. Тревожным звоночком может стать то, что представители посольства идут на дистанционную работу или выезжают в Варшаву. Говоря об угрозе обстрелов, посольство США право — риски есть. Во время вчерашнего разговора с Трампом Путин заявил, что „он будет вынужден отреагировать“ на то, что мы сожгли им бомбардировщики», — объясняет военный эксперт.

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Селезнев продолжает: «Есть ли у российской армии ресурсы? Да, есть. Во-первых, мы уничтожили не все ее самолеты. Во-вторых, армия РФ имеет по меньшей мере 500 баллистических ракет. Есть системы морского и наземного базирования, у оккупантов есть большое количество дронов. Поэтому исключать вероятность массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России я бы не рискнул».

На вопрос о том, есть ли понимание того, куда будет направлен «ответ», аналитик говорит так: «Как обычно, Россия будет декларировать то, что бьет по нашим военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса, но почему-то во время таких атак гибнут гражданские».

Когда может произойти

По словам Селезнева, основы военной науки говорят о том, между атаками есть интервал, используемый для подготовки.

«Российской армии нужен определенный промежуток времени для того, чтобы быть готовой. Раньше, по советским нормативам, считалось, что нужно менее 20 часов для того, чтобы самолеты, вернувшиеся с боевого задания, снова были готовы. Конечно, нынешние советские нормативы не имеют никакого отношения к советским. Возможно, несколько суток понадобится российской армии, чтобы накопить соответствующие ресурсы (ракеты — Ред.). Мы всегда должны быть готовы», — говорит эксперт.

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На вопрос о том, может ли следующая вероятная атака России стать самой массированной с начала полномасштабного вторжения, Селезнев ответил так: «На самом деле крайние атаки РФ по количеству ресурсов превышают атаки первых трех суток полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Плотность огня достигается за счет массированного применения дронов. В последний раз массированная атака проходила с использованием суммарно более 400 воздушных целей — ракет и дронов. Пуски происходили с 7 направлений».

При этом эксперт отмечает, что наши войска постоянно ищут возможности лишить российскую армию таких возможностей.

«Мы начали работать даже по наземным пусковым установкам. Это невероятно крутой результат. Отследить установку в поле в России — это сложная задача», — отмечает аналитик.

Какие города в зоне риска

По его словам, в РФ сейчас такое количество ракетных ресурсов, что фактически вся территория Украины находится в зоне риска.

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«Но Киев как сосредоточение военных, государственных институций, конечно, может стать объектом для атаки. Но не факт, что именно в Киев будут направляться ракеты. Как видим, ракеты и КАБы прилетают по другим городам, страдают Херсон, Запорожье, Днепр, Одесса, Чернигов, Харьков, населенные пункты на Донетчине. Поэтому говорить, что армию РФ интересует исключительно столица — не стоит. Столица среди перечня других целей», — уверен аналитик.

В свою очередь секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире «Эспрессо» сообщил: «Нанесет ли РФ удар в ответ? Я даже не сомневаюсь — 101%. Вопрос — как они это сделают. Что касается удара „Шахедами“ и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно по правительственному кварталу. Точно не знаю, но знаю, что они готовят удар. Поэтому как будут сигналы воздушной тревоги, нужно всем идти в укрытия, потому что есть большая вероятность такого удара, в том числе и сегодня ночью», — отметил он.

В то же время в информпространстве в течение дня появлялись предположения, что Россия якобы может нанести удар «Орешником», но украинские военные об этом публично и официально не предупреждали.

Ранее сообщалось о том, что Путин сообщил Папе Римскому условие завершения войны в Украине.

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