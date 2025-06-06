Обстрел Украины после звонка Трампа Путину: в Раде и эксперты предупредили о масштабах угрозы

Эксперты не исключили, что армия РФ повторит массированный ракетный удар по Украине / © ТСН

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Массированная российская ракетно-дроновая атака по Украине на ночь 6 июня произошла после телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как известно, Путин заявил Трампу, что «вынужден ответить» (на уничтожение самолетов, которыми Россия убивает украинцев — Ред).

Минобороны РФ сегодня утром заявило, что удар России стал ответом, но украинские военные аналитики и в Верховной Раде выразили мнение — РФ могла запланировать серию ударов. Кроме того — физическое устранение ключевых лиц Украины.

Новой информацией с ТСН.ua поделился секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он подчеркнул, что озвучивает выводы собственного анализа.

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«Россия обстреливает Украину постоянно. И это не был тот единственный удар. Россия хочет наращивать», — говорит Роман Костенко.

И продолжает: «Нам нужно быть осторожными, потому как Россия хочет стараться комплексно мстить. Это и удары в частности по объектам принятия решений в дальнейшем, и попытки физического устранения ключевых лиц. Это мое мнение. Надо понимать, что для них (россиян — Ред) вопрос мести — это не одноразовый удар. Я думаю, что мы должны быть готовы всегда».

В преддверии российской атаки Роман Костенко высказывал предположение, что удар придется по правительственному кварталу в Киеве.

«Исключительно мое мнение — могут ударить по правительственному кварталу. Россиянам нужна «картинка». Уже никого не удивляет просто нанесение ударов по Украине. Я считаю, что для них важнее забрасывать нас не количеством, а сделать какую-нибудь «картинку» для мирового сообщества. Мой анализ таков: может быть, они это сделают», — выразил свое видение ситуации парламентарий.

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Роман Костенко также прокомментировал информацию, которая сегодня появилась на нескольких мониторинговых Telegram-каналах о якобы готовящейся подготовке армии РФ к новой воздушной атаке.

«У них готовы группировки. Самолеты снаряжены. Но даты, когда они могут бить — это мы узнаем как правило через несколько часов, когда видим передвижение», — резюмировал Костенко.

Самолеты были снаряжены заранее

То, что удар, который РФ называет местью может повториться, не исключает и украинский военный обозреватель Денис Попович.

«Я думаю, что это был не удар-месть, хотя минобороны РФ заявило, что это был ответ», — говорит Попович.

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Свои выводы он аргументирует так: «Мои догадки базируются на том, что если посмотреть видео операции „Паутина“, которое демонстрировала СБУ, то можно было увидеть горящие самолеты и самолеты, снаряженные ракетами. Это значит, что они были заправлены. В таком случае они были готовы к вылету. Скорее всего, это (вылет — Ред.) должно было произойти в ночь на 2 июня. Могли сделать это под Стамбульский саммит и разыграть это как переговорную карту. Ряд самолетов был уничтожен или поврежден, но никто не утверждал, что боеготовых самолетов не осталось. Сейчас самолеты снаряжаются ракетами и могут повторить».

Резюмируя, Попович предполагает, что произошедший сегодня российский удар — это была отложенная атака, которую сорвал удар СБУ по российским аэродромам.

Возможна серия ударов

В свою очередь, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также не исключает, что ракетные обстрелы могут повториться. Свое мнение он аргументирует тем, что российское руководство может отреагировать на циничное мнение своего населения.

«Российские комментаторы высказывали такое, мол, что это и все, чем ответила стратегическая авиация. Я предполагаю, что если в Кремле придут к выводу, мол, не удалось канализировать общественное недовольство, то могут повторить. Обычно после таких ударов россияне ликуют. Сейчас, судя по всему, такого не случилось. Я предполагаю, что армия РФ совершит серию таких атак, а потом скажут, что совершили серию „актов мести“. Война продолжается», — говорит Иван Ступак.

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Ранее сообщалось о том, что Игнат предупредил о новой тактике врага.

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