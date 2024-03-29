Обстрел Запорожья: как в городе ликвидируют последствия ударов и какая там ситуация

На месте падения обломков российских дронов в Запорожье продолжаются аварийные работы. Накануне оккупанты атаковали город беспилотниками — два человека ранены, разбиты более сотни частных домов. Пострадавшим, кроме коммунальщиков, помогают волонтеры, ведь кровли надо латать спешно, чтобы дождь не уничтожил останки имущества.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Волонтеры помогают ликвидировать последствия обстрелов.

"Работу перекладываю на коллег, ухожу с работы конечно, так уже освоил профессию - и шифер кладем, и крышу разбираем, гвозди забиваем", - говорит волонтер Запорожского отделения "Добробат" Роман Сизов.

Роман присоединился к волонтерам после одной из массированных атак на Запорожье осенью 2022 года. Говорит, понял, насколько людям важна помощь и поддержка, особенно в первые часы и дни после разрушений.

Волонтеры восстанавливают поврежденные здания

"Сложнее морально, потому что видим такие вещи, которые скажем так - которые в обычной жизни не хотелось бы видеть", - говорит Роман Сизов.

Рядом с домами горы строительного мусора, остатки уцелевших вещей - самим справиться с бедой под силу не всем хозяевам.

Татьяна работает в детском саду. Говорит, не представляет, как восстановить уничтоженное за одну лишь маленькую зарплату.

Городские власти обещают помощь материалами, будут и разовые денежные выплаты - льготникам по 15 тысяч гривен, другим пострадавшим - по 10. Самые неотложные работы - перекрытие крыш выполнят бесплатно аварийно-спасательная служба и волонтеры. Они работают сразу на нескольких домах. А в целом во время последней атаки беспилотников в городе разбило почти сотню домов. Есть и такие, которые не подлежат восстановлению.

Повреждены дома в Запорожье

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Напомним, ночью российская армия атаковала беспилотниками Shahed юго-восточные регионы Украины. Основной удар БПЛА враг сконцентрировал по Запорожье и области, там дроны маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

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