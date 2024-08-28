Обстрел Запорожья "Шахедами": куда "прилетело" и сколько людей погибло (фото, видео)

Российские оккупанты накануне атаковали Запорожье: известно о трех погибших. В больнице умерла 86-летняя женщина с тяжелыми ожогами.

В общей сложности раненых шестеро. В результате "прилетов", разбиты окна в почти 20 многоэтажках. Избиты более четырех десятков частных домов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Российские оккупанты атаковали частный сектор одного из районов Запорожья. Здесь в собственном доме погиб 61-летний Александр. За жизнь его 86-летней матери боролись врачи, но ожоги оказались слишком тяжелыми – женщина умерла. В доме рядом погибла пожилая женщина.

Оккупанты атаковали жилые дома в Запорожье

Соседний дом Татьяны тоже пострадал от вражеского дрона — ее мужа ранило, он в больнице.

"Когда произошел взрыв — стекло и штукатурка на него посыпалась и рамой придавило. Приехали пожарные начали тушить, можно было сразу погасить, но "Шахеды" летали над нами, они в укрытие ходили", — говорит Татьяна, жительница Запорожья.

Татьяна

Через несколько улиц также попал российский дрон — у пани Елены разрушена мастерская, которую построили вместе с мужем, здесь изготовляли мебель.

"Отстроим! Самое главное, чтобы соседская недострана распалась", – говорит жительница Запорожья Елена Павлюк.

Один из обломков задел женщине руку, получив медицинскую помощь от госпитализации она отказалась. В стационаре остается один человек – его состояние стабильное. Российские дроны повредили более 20 частных домов, люди разбирают завалы – заслонять дыры в крышах и окнах помогают и волонтеры. Взрывными волнами в городе также разбито 12 многоэтажек.

Россияне уничтожили дома и убили людей в Запорожье

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 28 августа. 4 погибших в Кривом Роге! Новые лимиты с карты на карту!

Читайте также: