Обстрели Россией АЭС, ТЭЦ и подстанций: сможет ли Украина пережить зиму и есть ли на это ресурсы

Украина начала готовиться к сложной зиме чуть ли не в апреле. Поэтому успела накопить критический запас топлива — газа и угля собственной добычи.

Ни объемы, ни местонахождение складов – не разглашается. Однако их достаточно для прохождения отопительного сезона. Более того, сегодня министр энергетики на встрече в Польше даже обсуждал возможность экспорта угля.

Об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Однако атака на Южноукраинскую АЭС в очередной раз заставила вспомнить все угрозы оккупантов: заморозить украинцев — оставить без света и воды. Атаки на критическую инфраструктуру, а это то, что поддерживает нашу нормальную жизнь, в последний месяц усилились. Британская разведка называет это местью россиян за свой позор на Харьковщине.

Взрыв возле Южноукраинской АЭС произошел из-за того, что Россия запустила по ядерному объекту высокоточную ракету "Искандер".

Росеяне, каждый раз совершенствующие свои разрушительные сценарии — угрожая ядерным взрывом без применения ядерного оружия. Сначала они обесточили Чернобыльскую АЭС. Сработали дизель-генераторы. Чтобы предупредить катастрофу, сотрудники станции должны были воровать топливо у оккупантов. На оккупированной Запорожской атомной электростанции рашисты пошли еще дальше. Они не просто используют станцию как военную базу, не просто обстреливают ее, они провернули там тоже самое, что и на ЧАЭС – блекаут. Проблему быстро разрешили. Цель – отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и заживить оккупированный Крым. Наша разведка это подтверждала.

Выжить зимой: не зря украинцы скупают эктрообогреватели

"Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России" – сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Ракеты в небе над Южноукраинской атомной электростанцией – явление не новое. Их уже фиксировали камеры видеонаблюдения – и это уже нарушение ядерной безопасности, говорит Петр Котин.

Но дело не только в ядерном терроре. Россия пытается лишить Украину света, воды и тепла в преддверии зимы.

Эти угрозы будут продолжаться, пока российские войска не заберутся с территории Украины. В фокусе их внимания – котельные, линии электропередач, подстанции.

Впрочем, у нас есть все шансы выстоять. Прежде всего из-за того, что потребление энергоресурсов значительно упало. А генерация осталась почти на том же уровне. В настоящее время 80% тока обеспечивают атомные электростанции, гидроэлектростанции и солнечные батареи. Еще 19 процентов производят угольные ТЭС, очень мало работающие на газе.

И самый главный наш козырь – это так называемый энергетический безвиз. В апреле этого года Украина вошла в энергосистему Европы. Это означает, что наша электросеть протянулась от Мариуполя до Лиссабона. А чем она больше – тем стабильнее.

А если мы можем запросить аварийную помощь от наших европейских партнеров. Впрочем, пока такой необходимости нет.

Однако расслабляться в условиях войны с Россией не стоит. Впрочем, украинские энергетики каждый день доказывают еще одно свое важное свойство: мы способны достаточно быстро восстанавливаться. После попадания на Харьковскую ТЭЦ — свет в домах появился уже через пару часов.

Напомним, эксперт назвал основную проблему нынешнего отопительного сезона.

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