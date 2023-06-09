Обстреливают крыши с людьми и угрожают расстрелом за эвакуацию: жители левобережья Херсона оказались в ловушке

Сейчас в координационной группе, занимающейся эвакуацией, около тысячи заявок на спасение, по каждой заявке может быть семья из нескольких человек.

Запрещали покидать дома и населенные пункты, отбирали лодки, обстреливали людей из автоматов и артиллерии и, наконец, не организовали эвакуацию - все это о россиянах и их действиях в затопленных городах и селах левого, оккупированного берега Херсона, говорится в ТСН.

"Вода наступает, россияне создали такой живой щит и никого не выпускают. Критически не хватает лодок. Это катастрофа и ад на земле”, — говорят жители затопленных деревень.

Олешки, Голая Пристань, Любимые, Кардашинка, Солонцита еще несколько оккупированных населенных пунктов на левобережье Херсона. Они не просто на несколько метров оказались под водой, людей там россияне загнали в ловушку. "Людей не выпускают за пределы города, не выпускают людей без российского гражданства", — рассказывают жители.

Последние несколько суток ТСН общалась по телефону с людьми, оказавшимися посреди большой воды, а еще с их родственниками, которые из разных уголков Украины и мира пытаются организовать эвакуацию людей, все эти дни сидевших на чердаках и крышах в ожидании спасения. "Вода прибывает за секунду и мы не знаем, досидим ли до вечера", — жалуются люди.

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"Там кричат спасите, там кричат дети. Там собаки, там кошки, там свиньи плавают, там коровы плавают. Это жесть”, — рассказывают селяне.

В то же время россияне, рассказывают люди, не просто перекрывали им пути эвакуации, например в оккупированный Крым, а еще и угрожали расправой, если выедут из своего населенного пункта. МЧС закрыла дорогу для наших волонтеров. "Они пытались пробиться трижды, их не пропускают”, — рассказывает координатор группы эвакуации Елена Волощук.

"Россияне сказали, что на блокпостах они никого не пропустят, а всех, кто будет самостоятельно эвакуировать людей, они будут просто расстреливать", — утверждают волонтеры.

"Когда люди пытались спасаться, эвакуировать друг друга, говорили, что останавливали русские, нацеливали автоматы, и говорили, слезай, привязывай к дереву и лезь на крышу", — говорит родственница людей из оккупации Виктория Бирюк.

Есть сведения, что россияне открывали огонь по крышам, на которых спасались люди.

Оккупанты забирали у людей лодки, на которых дальше спасались сами. Эвакуацию местных так и не организовали. Для своего пропагандистского телевизора они сняли несколько видеороликов, где МЧС России куда-то плывет и даже везет несколько человек. Однако все, с кем общалась ТСН, говорят, помощи люди не получили. "Приехали на улицу, где было большое количество затопленных домов, много семей, они забрали двух человек с российскими паспортами, уплыли и больше не возвращались", — говорит координатор групп по эвакуации Ярослав Васильев.

“Мы звонили вчера очень много раз в МЧС, и там девушки. Во-первых, они смеются, во-вторых, они начинают говорить, и кто вы такие, чтобы вы мне здесь что-то рассказывали. Там очень много автобусов, люди не хотят эвакуироваться, автобусы были полупустые”, — уверяет Виктория.

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Украинцы со всех уголков мира, чьи родственники оказались в водяной ловушке, в отчаянии. Они ищут, кто мог бы им помочь. И говорят, находят волонтеров даже на территории оккупированного Крыма. Но россияне не пропускают на лодках к местам затоплений даже тех, у кого есть российские паспорта. "Они всех считают ДРГ, даже тех людей, у кого есть российские паспорта, они считают ДРГ", — добавляет Ярослав.

Сейчас в координационной группе, занимающейся эвакуацией, около тысячи заявок на спасение, по каждой заявке может быть семья из нескольких человек. Количество людей, ожидающих спасения, не уменьшается, потому что вода идет дальше и затапливает другие населенные пункты. Однако у волонтеров есть и досадная статистика. Это те люди, которых спасти не успели. “Улицы, на которых вчера приходили заявки, а сегодня там одни трупы. Сколько таких улиц – можем только догадываться, потому что связи с левым берегом практически нет”, – говорит Елена.

Координаторы эвакуации говорят, если бы россияне не препятствовали жителям правобережья спасать людей, с крыш и затопленных домов уже забрали бы всех. Однако этого не произошло. И родным тех, кто сейчас без связи, света и питьевой воды в Олешках или Голой Пристани остается только верить, что их близкие чудом живы.

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