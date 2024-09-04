Обстреливают квартиры и охотятся на людей из дронов: как армия Путина цинично убивает жителей Херсона

За жизнь 14-летней девочки борются врачи в Херсоне. Ее в квартире тяжело ранили обломки вражеского снаряда. Долгое время скорая не могла доставить ребенка в реанимацию, потому что россияне начали повторный обстрел. В разных районах города пострадали еще четыре человека. А в пригородном селе Садовое в собственном доме погиб мужчина.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Ваниной.

В Херсоне 14-летняя девочка спала в своей комнате, когда туда прилетел российский снаряд. После обстрела на помощь прибежал сосед и пришел в ужас от увиденного.

"Девочка там была завернута в одежду, вот в каше все было. Я вышел. Я думал, она все. А потом племянник крикнул, она жива", — вспоминает мужчина.

Кровать, где спала девочка

Сейчас ребенка пытаются спасти в больнице. Состояние девочки в крайне тяжелое.

"У ребенка травматический шок, множественные минно-взрывные ранения, открытая травма грудной полости, множественные переломы верхних конечностей и нижней конечности", — говорит директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.

Когда за девочкой приехала скорая, россияне повторно уложили по кварталу, из-за чего ребенка не могли оперативно госпитализировать.

Раненые после ночных и утренних атак продолжают обращаться в больницы. А днем россияне охотятся на людей из дронов. И дерзко выкладывают видео своих преступлений в соцсети.

Последствия удара по Херсону

На автомобиль врача онколога Владимира Терелюка россияне сбросили взрывчатку дважды. Врач погиб. Его жена, которая была рядом, в тяжелом состоянии.

Только в Херсонской общине за прошлый месяц были ранены 186 человек, 9 погибли.

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