Обстреливают квартиры и охотятся на людей из дронов: как армия Путина цинично убивает жителей Херсона

Оккупанты убивают людей в Херсоне.
За жизнь 14-летней девочки борются врачи в Херсоне. Ее в квартире тяжело ранили обломки вражеского снаряда. Долгое время скорая не могла доставить ребенка в реанимацию, потому что россияне начали повторный обстрел. В разных районах города пострадали еще четыре человека. А в пригородном селе Садовое в собственном доме погиб мужчина.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Ваниной.
В Херсоне 14-летняя девочка спала в своей комнате, когда туда прилетел российский снаряд. После обстрела на помощь прибежал сосед и пришел в ужас от увиденного.
"Девочка там была завернута в одежду, вот в каше все было. Я вышел. Я думал, она все. А потом племянник крикнул, она жива", — вспоминает мужчина.
Сейчас ребенка пытаются спасти в больнице. Состояние девочки в крайне тяжелое.
"У ребенка травматический шок, множественные минно-взрывные ранения, открытая травма грудной полости, множественные переломы верхних конечностей и нижней конечности", — говорит директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк.
Когда за девочкой приехала скорая, россияне повторно уложили по кварталу, из-за чего ребенка не могли оперативно госпитализировать.
Раненые после ночных и утренних атак продолжают обращаться в больницы. А днем россияне охотятся на людей из дронов. И дерзко выкладывают видео своих преступлений в соцсети.
На автомобиль врача онколога Владимира Терелюка россияне сбросили взрывчатку дважды. Врач погиб. Его жена, которая была рядом, в тяжелом состоянии.
Только в Херсонской общине за прошлый месяц были ранены 186 человек, 9 погибли.
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