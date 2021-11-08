Обстрелы боевиков из запрещенного вооружения не прекращаются: репортаж с линии разграничения

За прошедшие сутки двое военных ранены.

Накануне вражеский обстрел унес жизн украинского защитника Виталия Павлысько. Позиции под Новозвановкой в Луганской области оккупанты накрыли из запрещенных Минском 120-х минометов. Еще двое наших бойцов получили ранения, их доставили в больницы. За прошедшие сутки боевики с десяток раз открывали огонь вдоль всей линии фронта. Кроме минометов, били из противотанковых гранатометов и сбрасывали гранаты с беспилотника.

Репортаж с линии разграничения на Донетчине — в сюжете ТСН.12:00.

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Обобщенное название этих позиций – Светлодарская дуга. В последнее время против украинских военных здесь использовали три вида артиллерии. Мощнее всего ударили из пушки 152 калибра. Находившийся рядом военнослужащий Николай говорит: немного отвыкли от таких мощных залпов. "Давно такого не было. В прошлом году последний раз у меня такое было", – рассказал он.

Впрочем, бойцы говорят: каждый из пяти прилетов снарядов напоминал, что не пора расслабляться. Соседнюю позицию обстреляли из миномета 82 калибра. По позициям Юрка били из 120 миномета. Часть мин упала посреди поля, а еще одна – на дорогу. Никто не пострадал. Юра говорит, что враг мог просто напомнить о себе: "Показывают, что они есть, что они могут".

Артём здесь главный. Он говорит, что его бойцы тоже не смолчали. Военный убежден: его солдатам от этой мысли гораздо легче. "Когда военнослужащий уверен в том, что командир прикроет, найдет силы и средства - и прикроет".

Новости с фронта: против украинских военных на Светлодарской дуге использовали три вида артиллерии

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