Обстрелы Херсона усиливаются: ночью в больнице от ранений кассетными снарядами умер мальчик

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские оккупанты усиливают обстрелы деоккупированного Херсона.

Об этом он сообщил 23 ноября в эфире телемарафона в слоте ТСН.

"Обстрелы постоянно усиливаются. Мы имеем дело с террористом. У нас есть раненые и погибшие. Ночью умер мальчик, от полученных ранений. Он ехал с отцом и братиком из церкви. Они на собственной машине возвращались. Мальчику 13 лет. Они прятались от обстрела кассетными снарядами. Его не смогли спасти. Еще один 13-летний мальчик остался без руки, еще одни ранены в живот. Террористы продолжают бить по нашим людям", — подчеркнул глава ОВА.

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Янушевич также в очередной раз призвал людей, которые сейчас находятся в городе, эвакуироваться, а тех, кто хотел бы вернуться в освобожденный Херсон, пока не делать этого из-за опасности обстрелов РФ и ситуации с инфраструктурой, разрушенной оккупантами.

Напомним, ранее об эвакуации из города также говорила и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В частности, она отметила, что правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую или в западные области Украины.

Следует отметить, что ВСУ освободили Херсон от российских войск 11 ноября во время успешного контрнаступления.

Эксперты отмечают, что для Вооруженных сил Украины важно развить успех и не дать армии РФ отдохнуть, поэтому они могут перейти к активным действиям в ближайшее время. В свою очередь, оккупанты перегруппируют войска, которые покинули Херсон, чтобы усилить другие направления.

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