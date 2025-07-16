Обстрелы КАБами, дронами и снарядами: как выживает поселок, который россияне стирают с лица земли

Последствия обстрелов / © ТСН

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Ежедневно россияне обстреливают Малокатериновку на Запорожье: авиабомбы, реактивные снаряды, FPV-дроны, которые летают роями.

Местные уже привыкли к взрывам и жужжанию беспилотников. Научились быстро прятаться в домах и подвалах и при этом пытаются жить обычной жизнью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

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Российское железо вгатило возле дома Натальи накануне. Ее и мужа около 5 утра разбудил мощный взрыв. Женщина говорит, дрон попал возле трактора — взрывной волной и обломками разбило окна и машину рядом. Она рассказывает, что когда слышит жужжание — сразу пытается спрятаться.

«И жужжание российского FPV-дрона над головой сразу и не услышишь. Так произошло, и когда наша съемочная группа фиксировала последствия обстрелов. Как только звук стал ближе, на поиск укрытия нам и полицейским остались считанные секунды. Переведя дыхание и убедившись, что пока угрозы жизни нет отправляемся дальше. В таких условиях ежедневно приходится работать полицейскому общины. Господин Сергей перед выездом надевает бронежилет, всегда с ним каска, турникеты и прибор, сигнализирующий о появлении на горизонте российских дронов», — говорится в сюжете ТСН.

Кроме маленьких FPV сюда летят и более разрушительные «молнии». Такой на прошлой неделе вколотил по дому старосты поселка.

«Выбило все окна, выбило двери, двери тяжелые, деревянные, их просто посрывало и выбросило в другие комнаты. Была такая лестница, мы ее вдвоем еле поднимали, я начала искать не могу найти ее забросило аж наверх, на сарай», — говорит староста Малокатериновки Людмила Волик.



В Малокатетриновке из трех тысяч человек осталось меньше половины, среди них и две сотни детей. Пока в поселке не объявлена принудительная эвакуация, но ситуация ухудшается с каждым днем, говорит Людмила.

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Из-за налетов российских дронов, реактивных снарядов, управляемых авиабомб — когда-то полные жизнью и шумом улицы Малокатериновки — опустошены.

Несмотря на это люди поддерживают друг друга, сажают огороды, заботятся о домашних животных, помогают соседям чинить разбитое атаками и очень ждут, когда в их поселке наступит покой.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 6:00 новости 16 июля. Массированная атака Украины! ВЗРЫВЫ во многих городах!