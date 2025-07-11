Обстрелы Киева могут участиться: Жданов предупредил об опасности и назвал цель Путина

Владимир Путин / © ТСН.ua

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Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 10 июля, который длился почти десять часов. Армия РФ выпустила 18 ракет и около 400 ударных дронов. Главной целью атаки стал Киев.

Целеустремленный российский террор Киева стал регулярным. Какова цель постоянных атак по Киеву и чего можно ожидать от России дальше, какие возможности врага — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия регулярно обстреливает Киев: какова цель

Олег Жданов объясняет: Киев — это столица Украины, которая формирует общественное мнение. Соответственно от общественного мнения, которое формируется в столице, будет зависеть общее настроение по всей стране.

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«Столица всегда оказывает влияние. И здесь расположены, как бы это не барально звучало, центры принятия решений, они в столице. Поэтому я думаю, что этот террор будет продолжаться и возможно будет даже наращиваться, если России удастся нарастить производство средств огневого нападения, по крайней мере, дронов. С ракетами я так понимаю, плохие дела у них, потому что Х-101 стратегические бомбардировщики пока редко поднимаются в воздух для нанесения огневых ударов», — говорит эксперт.

Основная цель атак РФ по Киеву — это террор, считает Олег Жданов. Президент России Владимир Путин понимает, что подобными темпами разрушения российская экономика долго не выдержит.

«А сдаваться они не собираются. Это тоже давление — они вводят это в систему, что мы даже знаем расписание, когда и что прилетит нам на голову. И это создает еще дополнительные перегрузки на психику хоть какого обычного человека. И параллельно выходит Лавров и начинает нам вновь подчеркивать те же нарративы, с которых и начиналась эта война: денацификация, демилитаризация, признание территорий российскими и так далее. Вот вам и цель», — говорит Олег Жданов.

В армии РФ видят, что на фронте у них нет больших успехов, отметил эксперт.

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«А ползучее наступление, как сегодня The Wall Street Journal написал, что такими темпами они будут 9 лет оккупировать ту территорию, которую они пытаются оккупировать. Так что они пошли по другому пути — по пути террора», — говорит Олег Жданов.

Россия обстреливает Киев по расписанию

По мнению Олега Жданова, армия РФ правильно и грамотно выбирает время атак по Украине и Киеву. Он объясняет:

«Во-первых, дроны нас пугают, мы идем в укрытие. Во-вторых, к двум часам ночи дроны почти истощают нашу ПВО, и потом прилетает в половине третьего прилетающая баллистика. Баллистика еще застает последние дроны, которые мы пытаемся добить в воздухе. Они знают, что мы баллистику не всюду берем. И под завязку, в четыре утра — в начале пятого прилетают крылатые ракеты. Хотя крылатые ракеты в последнее время очень мало применяют, потому что они знают, что мы их все равно сбиваем. Но сам факт, что мы тратим на ракеты или моторесурс самолетов на их ущерб, они их применяют».

В то же время, по словам эксперта, РФ не может регулярно применить стратегическую авиацию — там есть определенные проблемы.

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«Я так понимаю, что наш удар по „Энгельсу“ последний был удачным. Плюс истощение самолетов. Ракеты они клепают, а вот самолеты, у них есть определенный ресурс. А ремонт их может производиться только методом „каннибализма“. Один самолет разбирается, а другой за его счет пытаются технически обслуживать и что-то менять или ремонтировать. А крылатых ракет к „Искандеру“ не так много, так они их пускают, чтобы был такой комплект», — объясняет Олег Жданов.

Он также обращает внимание, что российская армия очень редко применяет «Калибры».

«То же — там, скорее всего, проблема с пусковыми установками. Не столько с самими „Калибрами“, они их тоже пытаются там производить более-менее и накапливать. А вот пусковые установки имеют определенный ресурс. Их тоже нужно ремонтировать. А я так понимаю, что в акватории Черного и Азовского морей нет базы для такого ремонта. А перегнать на другие флоты они не могут, Турция не упустит. Или выпустит и не запустит военные корабли России», — говорит Олег Жданов.

По его словам, прогноз по российским обстрелам на ближайшее время, к сожалению, не оптимистичен.

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«В любом случае можем сделать прогноз, что дальше может быть или выдерживание такого же темпа — раз в неделю массированный удар по столице. А в самом худшем случае промежуток между этими ударами может сокращаться», — считает эксперт.

Почему ракеты все сбивают, а дроны — нет

Во время атаки на Киев в ночь на 10 июля украинская ПВО сбила все выпущенные российские баллистические и крылатые ракеты, в то же время дроны — нет. Олег Жданов объясняет: столица хорошо защищена средствами ПВО.

«Не нужно равнять Киев с другими городами. Это все же как столица, так здесь и система противоракетной обороны — у нас здесь Patriot стоит, возможно где-то SAMP/T может стоять. И Patriot, скорее всего, не одна батарея здесь стоит. А поскольку он применяется чисто по баллистическим ракетам, то у нас такой хороший результат. Крылатые мы научились их сбивать, особенно за счет нашей авиации, более или менее гарантированно. Ну и плюс наличие комплексов IRIS-T или комплексов NASAMS», — говорит эксперт.

В то же время с «Шахедами», по его словам, у нас огромная проблема:

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«Потому что, во-первых, их очень много, и они идут 50 на 50. Половина идет боевых, и половина идет Гербер, обманок. Но оператор не может различить, какой беспилотник летит — „Шахед“ или „Гербера“. И нужно сбивать и тот, и тот».

По его мнению, наши мобильные огневые группы застряли еще в начале 2023 года, когда их сформировали.

«Ни модернизации, ни увеличения, ни объединения в единую систему, ни переподчинения командованию Воздушных сил. Помните, начало 2023 года, когда нас начали массово обстреливать, мы всей страной говорили о том, что мы будем создавать глубоко эшелонированную систему ПВО в масштабах страны. Прошло больше двух лет, и вопрос, где она? Вот в этом проблема», — считает Олег Жданов.

По его словам, эффективность мобильных групп сегодня — до 40%.

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«Значит большая часть „Шахедов“ не достигает цели еще за счет того, что работает еще система радиоэлектронной борьбы, и она „гасит“ там часть. Тогда, в принципе, мы сбиваем более 50%. Но какая-то часть, четверть или треть, все же добивается своей цели», — объясняет эксперт.

Минобороны предлагает 100 тысяч гривен желающим сбивать дроны

В июне в Украине стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин, сообщили в Министерстве обороны. Украинцы смогут сбивать БПЛА за 100 тысяч гривен в месяц.

«В принципе, идея хорошая, но ее испортили тем, что сделали заявление, что эти люди, добровольно вступившие в мобильные огневые группы, могут быть мобилизованы в любой момент, потому что они связаны с выполнением боевых задач. Ну и кто сегодня пойдет в эту мобильную группу?» — комментирует Олег Жданов.

По его словам, с одной стороны, эта идея очень хорошая и нужно укомплектовать мобильные группы.

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«Сам же Сырский, сколько раз он забирал личный состав мобильных групп в пехоту. Помните эти скандалы, когда там общество возникало? Вот вам и результат эффективности этих групп. Первый состав, который был, мобильный групп, я помню, что они сбивали до 95% „Шахедов“. А потом начались эти заборы в пехоту, и все началось сыпаться. А затем начали переподчинять мобильные группы из Сил обороны Украины, с территориальной обороны в ряды Вооруженных Сил. И вот результат — сегодня мы фактически у разбитого корыта», — считает эксперт.

Ранее мы писали о том, что Путин составил график обстрелов Украины. Обстрелы Киева и других крупных городов в ближайшее время, по словам экспертов, могут участиться.