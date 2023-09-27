Обстрелы определенных городов и имитация наступления: эксперт назвал сценарии войны в Украине зимой

Зимой россияне будут продолжать производить обстрелы энергоинфраструктуры, приграничья, Херсона, Запорожья, Кривого Рога, Краматорска, а также прибегать к имитации наступления. Но вместе с тем для Украины со стороны западных партнеров, вероятно, будет расширена номенклатура поставляемого вооружения.

О сценариях развития событий зимой в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне наступать не будут. Они будут имитировать определенные наступательные действия, но для полноценного наступления на любом направлении у них сил нет. Все очень просто. Человеческий ресурс хоть у них и есть, но вопрос в профессиональных навыках. Они будут заниматься имитацией, отвлекать наше внимание, но преимущественно будут в обороне. В ненадежной обороне, потому что не смогут ее эффективно держать. То есть будут постоянно отступать, а силы обороны Украины продолжат свое давление", - высказывает свое мнение Александр Коваленко.

Левобережная Херсонщина и Запорожское направление

"Если говорить об этой территории (левобережной Херсонщине – Ред.), то если там в ближайшее время что-то не произойдет с серой зоной, то она все равно будет расширяться. Вдоль всего левого берега. Россияне не смогут ее уменьшить и занять свои старые позиции в первой линии обороны, смывшейся после их террористического акта на Каховской ГЭС. Возможностей занять свои старые позиции у них уже нет", — говорит эксперт.

ВСУ по одному из направлений / Фото: Associated Press

По мнению Коваленко, украинское наступление в Запорожском направлении будет продолжаться даже зимой.

"Но как интенсивно - это покажет то, где именно мы будем заходить. Я думаю, что мы не будем на севере от Токмака на тот момент (например, в декабре - Ред.). Мне кажется, что мы будем южнее Токмака по состоянию на декабрь 2023 года. А если быть вообще оптимистом, то думаю, что сможем быть вообще возле Мелитополя или Азовского побережья. Наступление продолжится", - говорит Коваленко.

К этому он добавляет, что продвижение вероятно и на Донецком направлении.

"Аналогично, думаю, продолжится наше продвижение на донецком направлении. Думаю, что к зиме мы сможем выйти к трассе 0513. Это южная артерия между Бахмутом и Горловкой. Думаю, что к зиме мы перережем трассу 0513", – говорит эксперт.

Лимано-Купьянская "ось"

О направлении, по которому были тревожные новости, мол, там россияне совершат наступление, Коваленко говорит так: "Я думаю, что там россияне также будут имитировать наступательные действия. Но у меня возникают сомнения в том, что оккупанты там смогут долго устраивать такие перфоменсы" .

Уничтожена техника окупантов в Купянске / Фото: Associated Press

Обстрелы энергосистемы и повторное наступление на Киев

По словам Коваленко, нет признаков того, что россияне откажутся от тактики обстрелов украинской энергоинфраструктуры. О повторном наступлении россиян на Киев Коваленко с уверенностью говорит, что пока ресурса для такой операции со стороны оккупантов не наблюдается.

"У них вообще нет ресурса, чтобы осуществлять такие наступательные действия. Они могут осуществлять исключительно диверсионную деятельность, не более того. Обстрелы пограничной области, Черниговской области, к сожалению, будут продолжаться", — уверен аналитик.

К этому Коваленко добавляет, что россияне будут обстреливать Славянск, Краматорск, Купьянск, Запорожье, Кривой Рог.

Поставки оружия Украине

"Темпы военной помощи будут такими как сейчас. Например, от США – 2 пакета в месяц. Это будет удовлетворять основные наши потребности. У наших европейских партнеров есть соответствующие графики. Оружие передают тогда, когда есть возможность. Я не думаю, что общее количество будет уменьшена. Если говорить о боеприпасах, то производство наращивается. Есть надежда, что может быть расширена номенклатура. Мы уже видим, что она расширяется. Речь идет о ракетах ATACMS и TAURUS", — резюмировал эксперт.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Напомним, россияне строят новые укрепления в Запорожской области.

Читайте также: