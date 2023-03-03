Обстрелы в Купянске усиливаются: объявлена обязательная эвакуация, чтобы уменьшить ежедневную потерю среди гражданских

Обязательную эвакуацию детей и маломобильных людей начали с Купянска и близлежащих населенных пунктов из-за постоянных вражеских артиллерийских обстрелов. Последние несколько суток, особенно интенсивно россияне начали избивать в сторону Купянска из реактивных систем залпового огня, говорится в ТСН.

Осенью украинские военные погнали российских окупантов из города километров на 20, в сторону государственной границы, но тишины в Купянске и пригороде так и не наступило.

Над разными районами Купянска время от времени начинают подниматься столбы дыма. Местные утверждают, что в городе не было ни суток, чтобы не звучали разрывы тяжелых русских артиллерийских снарядов. Черная копоть то и дело поднимается в небо со стороны Синьковки, в десятке километров северо-восточнее Купянска, где сейчас проходит передовая. Заодно россияне выпускают реактивные ракеты по Подолам – небольшому, восточному пригороду Купянска.

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Один из 122-миллиметровых боеприпасов попал в сарай с сеном, хозяйственная постройка вспыхнула как спичка. Жителей двора от непоправимого спас волонтерский обед. “Мы ходили, потому что обеды привозят, хотели пообедать. Так вышли, видим, попало сюда и сразу сюда прибежали”, — рассказывают хозяева.

На другом дворе, говорят соседи, российские снаряды упали не впервые. В прошлый раз пострадали только огород и постройки, а уже на этот раз унес жизнь хозяйки. Спасти 73-летнюю женщину не было никакого шанса, вражеский снаряд взорвался прямо у ее ног.

Последний месяц россияне взбесились, говорят местные. “Они озверели уже совсем! Месяц уж точно: там – там – там! — Ну, Купянск сейчас каждый день обстреливают”, — говорят люди.

Из-за постоянных вражеских обстрелов власти объявили накануне обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей Купянской общины. Поскорее это удастся, говорят люди, меньше горя будет знать его родной город.

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