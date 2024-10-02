Обстрелы Запорожья КАБами: куда "прилетело" и какие последствия ударов (фото, видео)

В Запорожье количество пострадавших возросло до 35 человек, среди них трое детей. Также стало известно, что из-за атаки россиян погиб 70-летний мужчина. Таковы последствия обстрела, который оккупанты осуществили накануне управляемыми авиационными бомбами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Россияне ударили авиабомбой по многоэтажке в Запорожье. От взрыва вылетели окна, фасад здания весь прошит обломками, везде разбросанный кирпич, а с верхних этажей до сих пор летит строительный мусор.

Наталья дала ключи от своей квартиры чрезвычайным, чтобы те забрали ее собаку. В момент атаки женщина как раз ехала к матери, когда над ее головой начали лететь авиабомбы. На место взрыва сразу прибыли медики, копы и спасатели. Чрезвычайники помогали людям эвакуироваться из здания.

Последствия обстрела

"Мы были дома потому, что ребенок учится, а нас онлайн уроки, мы спрятались в туалете правило двух стен", — говорит Татьяна.

Один человек погиб. Еще более 20 обратились к врачам за помощью, среди раненых 12 летний ребенок. Пятерых госпитализировали. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

"Две категории попаданий это промышленный объект и 5 локации жилой застройки. С канализационно насосной станции там были травмированы два человека, один к сожалению погиб. Какие дома безопасны, а какие нет — определят эксперты", — говорит председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Спасатели уже начали обследовать многоэтажки, а затем начнут разбирать разбитые балконы.

Спасение людей после российского удара

Кроме многоэтажки пострадали и частные дома за несколько улиц отсюда – по ним враг тоже устроил авиабомбой. Один из жилищ разбит практически наголову, удар был такой силы, что у окрестных домов вылетели окна и срывало крыши.

Жительница Запорожья Алла не может прийти в себя. Говорит, из-за россиян уже вынужденно сменила жилье 2 года назад, ее родной дом в Орехове разбил вражеский снаряд, переехал в Запорожье и вот снова обстрел разрушает дома.

Пока люди пытаются хоть как-то привести в порядок квартиры и двор, коммунальные службы фиксируют повреждения и помогают жильцам разбитых домов забивать окна фанерой.

Спасательные службы на месте ушиба

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ЗАПОРОЖЬЮ! КОЛИЧЕСТВО пострадавших и далее РАСТЕТ

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