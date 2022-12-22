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Обстреляет ли Россия Украину ракетами на Новый год и Рождество: прогноз военного эксперта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Обстреляет ли Россия Украину ракетами на Новый год и Рождество: прогноз военного эксперта

Фото: Associated Press

Оккупанты могут атаковать Украину и с территории Беларуси.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины может произойти 25-30 декабря.

Об этом он сказал в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Завтрака с "1+1" и ТСН.ua

"Может быть атака крылатыми ракетами в ближайшую неделю. За это время россияне уже могут к этому подготовиться. Также они могут атаковать баллистическими ракетами с территории Беларуси, а это — "Искандеры" и "Кинжалы". Они могут увеличить количество ударов теми же Shahed-136 С одной стороны — ничего нового, с другой — они спешат до тех пор, пока сюда зайдут те же ЗРК Patriot и системы ПВО, которые могут нивелировать эти последствия, также может привязываться к датам. 25 по 30 декабря. Мы ее ожидаем. Будут бить по энергосистеме Украины", — пояснил Свитан.

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты от 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами. С 10 октября террористы начали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Россияне нанесли уже 9 массированных ракетных ударов. Из-за этого у Украины возникли проблемы с электроснабжением.

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что террористы в очередной раз могут атаковать Украину ракетами 25-29 декабря.

Генерал Михаил Забродский считает, что у России есть еще много ресурсов для регулярных ракетных обстрелов Украины. Это может занять даже несколько лет.

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Дата публикации
Просмотры
1778
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