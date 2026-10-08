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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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«Обсуждаем все»: Зеленский рассказал о закрытых переговорах по перемирию

Президент Зеленский рассказал о переговорах с США, предложениях Турции и Индии по перемирию.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Переговоры о прекращении ударов по энергетике: заявление Зеленского о диалоге с США

Переговоры о прекращении ударов по энергетике: заявление Зеленского о диалоге с США / © Associated Press

Украина обсуждает разные варианты секторального прекращения огня — в частности, в сфере энергетики и на море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста ТСН.

Комментируя инициативы отдельных стран (в частности, Индии, Египта и Турции) относительно частичного прекращения огня на фоне российских атак на инфраструктуру, Зеленский подтвердил, что в повестке дня находятся все ключевые направления.

«Нам много известно о разных диалогах, но о них я публично и в деталях просто не готов говорить. Что касается, какие секторальные прекращения огня могут быть? Мы обсуждаем все — и море, и энергетику», — сказал глава государства.

Также президент пока не готов сказать, что может оказаться более реалистичным сценарием.

«В принципе понимаю, но не хочется, скажем так, что-то сказать и потом Россия, как всегда, назло сделает наоборот. Поэтому давайте дождемся, видим со стороны США интенсификацию разговоров и встреч. Я сам говорил в последние дни три раза с американской стороной, надеюсь на результат встречи наших переговорщиков», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики отправятся в США уже 9 октября и проведут там переговоры по окончании российско-украинской войны.

Также мы писали, кто вошел в украинскую делегацию на переговорах в США.

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