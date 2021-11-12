Обучение на карантине: постепенно украинские школьники выходят из "дистанционки"

На дистанции сейчас более семи тысяч школ.

В Украине по состоянию на 12 ноября дистанционно учатся более половины всех школ – это 7,3 тыс. учебных заведений. Решение об этом принимают на местном уровне, где ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Впрочем, школьники постепенно возвращаются за парты. Где именно – рассказали в "Сніданку 1+1".

Несмотря на то что во многих учебных заведениях уже вакцинированы 100% персонала, традиционное обучение не во всех школах. Всего в Украине около 93% педагогов получили одну дозу вакцины, а две дозы – более 75%.

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Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова выступила с инициативой не закрывать школы на дистанционку. Она просит Министерство образования и Министерство здравоохранения вместе пересмотреть требования к обучению в школах, потому что школьники – это не основная группа риска. Кроме того, из общего количества инфицированных COVID-19 менее 8% – это дети.

Омбудсенко отмечает, что карантинные ограничения не должны влиять на право детей получить качественное образование. Публичного ответа МОН и Минздрава на письмо уполномоченного ВР еще нет.

Как будут учиться школьники с 15 ноября

К примеру, в Киеве всю следующую неделю учащиеся будут учиться на дистанционке. Впрочем, не дожидаясь централизованного решения правительства, родители столичных школьников добиваются вернуть офлайн уроки для учащихся 1-4 классов. Хотя бы в тех школах, где вакцинировано 100% персонала. Они всего за четыре дня собрали необходимое количество подписей под петицией на сайте КГГА. Городские власти по распоряжению главы КГГА взяли документ в работу. Вчера был последний день срока принятия решения.

По решению местной комиссии, уже с понедельника, 15 ноября, возобновят очное обучение в Черновицкой области. Эпидемические характеристики в регионе стабилизировались. М почти все школы области смогут работать в условиях "оранжевой" зоны, ведь там вакцинировано более 80% работников.

Также с 15 ноября полностью возобновляется очное обучение для младшей школы во Львове, а в Ровенской области дистанционная завершается уже и для средней школы и старшеклассников.

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