Обучение по субботам и в укрытиях: как в Украине готовятся к новому учебному году в школах

В понедельник в большинстве школ будут раздаваться первые звонки. И они прозвучат еще более чем для 70 тысяч учеников, которые наконец выйдут из онлайн обучения в оффлайн. Дистанционно в Украине училось почти 600 тысяч школьников, к концу года в планах правительства это количество уменьшить вдвое. Поэтому на строительство укрытий в этом месяце было выделено еще 5 миллиардов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

В Вышгороде родители бунтуют из-за приготовления к учебному году

В Вышгороде родители школьников недовольны приготовлением к учебному году. В здешнем заведении ученики учились в три смены. И это только начальная школа. Старшеклассники - на дистанционке. Каким будет этот учебный год они до сих пор не знают. Поэтому взрослые и дети пришли в учебное заведение и требуют объяснить ситуацию. Однако директор заведения к людям так и не приходит.

Родители в Вышгороде пришли в лицей

Все кучуются у экскаватора, который припарковался у укрытия. Это модульный тайник. Его дверь подперта палкой, так что можно зайти внутрь. Здесь две комнаты и скамейки по периметру. Таких укрытий в лицее – два.

"Два модульных есть, но работает только одно. Основное строят уже год. Но сейчас оно на стопе", – говорят родители.

Капитальное противорадиационное укрытие здесь возводят уже больше года. За строительным забором от ветра колышутся сорняки и ни одного строителя

В Вышгородском городском совете ТСН в письменном виде сообщили, что укрытие уже возведено на половину. И его достроят. Ждут денег.

По странному стечению обстоятельств, в день, когда возмущенные родители пришли под школу, Министерство образования согласовало выделение денег из госбюджета на достройку укрытия лицея. Но это не значит, что школа их сразу получит. Этот вопрос еще должно согласовать правительство.

Лицей в Вышгороде

Как в Украине готовятся к обучению в школах

"Школа офлайн" - так назвали программу, цель которой вывести на очное обучение как можно больше учеников. А для этого везде должны быть укрытия.

"Мы разработали соответствующую методику оценки рисков, есть красная, оранжевая зона, где мы финансируем в первую очередь строительство укрытий. Это прифронтовые, приграничные регионы, и нам удалось достаточно хорошо закрыть эту потребность, два с половиной миллиарда было в бюджете предусмотрено, и вот дополнительно, неделю назад, было выделено еще 5 миллиардов на эту потребность, поэтому мы уже там почти на 85% закрываем все прифронтовые приграничные регионы этой потребностью", - говорит министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

И с понедельника, говорит министр, за парты сядут более 70 тысяч учеников, которые до этого учились только онлайн. И до конца года их должно быть еще больше.

В Запорожье дети будут учиться в укрытии

На родительское собрание сходится в запорожском лицее. Здесь готовы выводить детей в офлайн. Родителей собрали, чтобы обсудить, где проводить уроки: можно на первом этаже, чтобы оперативно спускаться в укрытие. Или не бегать и начинать сразу в хранилище. Родители единогласно – за последний вариант.

"На сегодняшний день мы видим, что мы можем начинать в укрытии, это может быть 4-5 уроков, потом идет перерыв, они идут домой, обедают, отдыхают, на 6-7 урок они дистанционно могут снова приобщаться", — говорит Дацинько Евдакия Григорьевна, директор Запорожского академического лицея №34.

Чтобы дети под землей смогли учиться, пространство делят на зоны.

В каждой школе должно быть укрытие

Подземная школа в Харькове

В Харькове очную учебу организуют тоже под землей. Увеличивают количество классов в метро, во всю заработает подземная школа, еще есть пара противорадиационных укрытиях. Однако вся эта подземная инфраструктура позволит сесть за парты только 10 процентам учеников Харькова. И это – главно первоклашкам и учащимся начальных классов.

На Николаевщине детей будут довозить в школы

Николаевщина отчитывается, что 70% учащихся региона смогут учиться в очном или смешанном формате.

"У нас есть общины, в которых полностью разрушены все учебные заведения. То есть зданий не существует. Если есть дети вместе с родителями, которые изъявляют желание учиться в очном формате, предоставляем им возможности школьными автобусами добираться до этих заведений", — говорит Белиховская Алла, директор департамента образования и науки Николаевской областной военной администрации.

На приобретение школьных автобусов из госбюджета в этом году выделен миллиард гривен. Кому и сколько давать денег – в правительстве опираются на аналитические данные.

В школах учится по субботам

"Взяли электронную систему внесли туда все данные – куда враг бил. Дроном, ракетами. Сколько детей проживают, сколько там школ автобусов. На основе данных страну поделили на зоны безопасности. От непоборной – где учиться офлайн никак, до удовлетворительной – где за партами имели Быть все. Эта система помогла смоделировать, где строить подземные школы, бомбоубежища. Чтобы сделать сеть, чтобы максимальное количество детей вышли в этом году в оффлайн.

Мгновенно реагировать на ситуацию в стране и оперативно корректировать график работы в школах – готовятся педагоги в новом учебном году. Отдельные общины уже объявили, что будут учиться и по субботам и без осенних каникул, потому что неизвестно, насколько критической будет ситуация со светом зимой. По последним данным, озвученным министром образования, 86% школ обеспечены резервными источниками питания.

Новости ТСН 20:00 30 августа. Полный выпуск новостей на жестовом языке

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 20:00 30 августа. Полный выпуск новостей на жестовом языке

Читайте также: