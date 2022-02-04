Обучение раздора: "дистанционка" за два года так и не получила приемлемую формы, чтобы удовлетворить родителей и учителей

Обучение раздора: "дистанционка" за два года так и не получила приемлемую формы, чтобы удовлетворить родителей и учителей

Очередная волна Covid-19 снова посадила два миллиона украинских учащихся перед мониторами компьютеров.

С первого онлайн-урока в Украине прошло уже почти два года, но до "дистанционки" вопросы остаются до сих пор и, к тому же, абсолютно у всех участников образовательного процесса. Родители жалуются на «выдачу» задач в мессенджерах, учителя – на отсутствие техники, директора не понимают, как оценивать знания учащихся и считать зарплату педагогам.

ТСН.Тиждень расскажет, что заставило "зависнуть" всю школьную систему и есть ли способ ее разблокировать.

Более половины школ в Украине учится дистанционно. Сейчас 8 671 школа в Украине работает дистанционно, еще 56 – находятся на каникулах – отчитался министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем телеграмме.

Очередная волна Covid-19 снова посадила два миллиона украинских учащихся перед мониторами компьютеров. Однако это только полбеды. Вирус каждый день отправляет на карантин учителей. Поэтому уроки либо отменяются вообще, либо опрокидываются на коллег. И они уже желают доплаты.

Отсутствие педагогов на уроках очень возмущает родителей, которые и так не в восторге от преподавания онлайн. “Во многих школах до сих пор не проводятся онлайн-уроки. Учителя просто домашнее задание отправляют в вайбер. И если детям непонятно – либо родителям приходится объяснять, либо репетитора нанимать”, – жалуется Оксана Макаренко, мама троих учеников.

Следить за организацией преподавательского процесса в школах должны директора школ, говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Руководители школ просят понять их нагрузку. Однако, чаще всего – не понимают. Коммуникация между родительскими комитетами и педагогами, как и дистанционка, крайне тяжелая. “Организация дистанционного обучения – процесс двусторонний. Школа должна разработать расписание, программы, предложить определенные действия, но обеспечить, чтобы ребенок был на уроке – это обязанность родителей», – объясняет распределение ролей Сергей Горбачев.

В результате вместо обучения – жалобы недовольных. Через два года у родителей, учителей, директоров школ и ответственных во власти накопилось друг к другу куча вопросов.

ТСН.Тиждень собрал самые острые, призвал всех к диалогу и попытался найти ответы в высоких кабинетах. Что нужно сделать, чтобы дистанционка наконец-то устроила всех — узнать уже в это воскресенье в 19.30 в программе "ТСН.Тиждень" с Аллой Мазур.

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