Обучение военных на дроне "Лелека": разработчик сделал важное заявление о сотрудничестве с Минобороны

Производитель украинского беспилотного комплекса "Лелека" вынужден обучать пилотов для ВСУ за свой счет. Потому что говорят, что финансирования от Министерства обороны нет. Это длится уже полтора года, ведь до сих пор не согласована процедура, утверждают в школе пилотов. В то же время другие ведомства платят за обучение. И подразделения ВСУ, получающие этот комплекс для работы, заявляют о необходимости квалифицированных специалистов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Как учат пилотов дронов

Валерия – эколог по специальности, добровольно пошла в армию больше года назад. Была деловодом и парамедиком. Во время службы осознала: наибольшую пользу сможет дать собратьям, если умело будет управлять беспилотным комплексом.

"Это дальняя разведка туда, в тыл к противнику — рассматривать их полигоны, где склады их, можно поражать цель, далеко корректировать артиллерию. Особенно если взять наше Запорожское направление, когда у нас там река целая, то разведка "Лелекой" туда очень эффективна, потому что мы не будем на лодках отправлять ребят", — говорит она.

Разведка, конвоирование техники и корректировка огня – это основные задачи комплекса "Лелека". Инструктор говорит: во время учебы пытаются отработать все возможные ситуации. Летают днем и ночью, при разных погодных условиях и когда сигнал с перебоями.

Дрон "Аист"

Антон говорит, что это уже третий тип беспилотников, который он освоил.

"Лелека" лучшая, устойчивая к погодным условиям, более крепкая конструкция. Хорошая камера, качественная. Ну, и устойчива к средствам РЭБ. Нужна хорошая учеба и хороший отбор пилотов, потому что ситуации бывают очень разные. Бывают такие ситуации, когда нужно экстренно и быстро действовать", – говорит он.

Обучение пилотов

Разработчик за свой счет обучает пилотов

В общей сложности полторы тысячи пилотов подготовили в этой школе. Ее создал производитель беспилотных комплексов "Лелека" в апреле прошлого года. Руководитель обучения признает: в основном это приходится делать за свой счет.

"Согласно госзаказу, поставка комплексов увеличивается с каждым кварталом, согласно этому потребность в обучении растет, и финансирование именно от Вооруженных сил Украины — это основной пользователь нашего комплекса, но наше заведение обучает военнослужащих сугубо за собственные оборотные средства", — говорят у производителя .

Здесь объясняют: другие ведомства, для которых готовят пилотов, платят за услуги, а с Вооруженными силами до сих пор нет согласованной процедуры.

"Это приводит к тому, что учебное заведение не может в соответствии с этим максимально масштабироваться. Именно затратная материально-техническая база учебного заведения — это комплексы, штат инструкторов, это автомобили, это же все комплектующие. Согласно потребности в Украине, мы не можем полным объемом закрывать всю потребность, которая сейчас находится на подготовке пилотов", — говорят разработчики.

Обучение пилотов на дроне

В Минобороны на запрос ТСН ответили: подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов осуществляется в учебных центрах Вооруженных сил Украины: "Сейчас способности учебных центров покрывают необходимость подготовки соответствующих специалистов"

В то же время производители комплекса "Лелека" надеются, что процедура сотрудничества с учебными центрами производителей все же примут и обучение пилотов для нужд Вооруженных сил будет еще более масштабным и эффективным.

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