Обувь тонет в грязи и примерзают снаряды: воины ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом и стратегии РФ

Российская оккупационная армия пытается вернуть утраченные села Клищиевку и Андреевку возле Бахмута. Эти участки фронта считаются самыми горячими на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ТСН увидела, как в небе под Бахмутом украинские вертолеты Ми-8 летят на работу. Они работают в паре и полностью заряжены неуправляемыми авиационными ракетами. После этого в небе появляется несколько бомбардировщиков Су уже Воздушных сил.

Вертолет в небе

"На Донетчине оттепель, которая мгновенно превратила дороги в грязное месиво. Это замедлило наступление врага, но не остановило. Наш полноприводный внедорожник не может преодолеть разбитую гусеничной бронетехникой грязи. Поэтому дальше, до передовой — только пешком", — говорит корреспондент.

Грязь на фронте

Из каждой лесополосы здесь разносятся выстрелы нашей артиллерии. В сторону оккупантов, пытающихся прорвать нашу линию обороны, работает целая батарея. Ответ может прилететь в любой момент.

Сержант Александр несет на себе, кроме бронежилета, еще 20-килограммовый аккумулятор. Планирует подключить к нему печку в блиндаже, чтобы собратья не мерзли ночью в землянке.

На фронте в грязи тонут сапоги. Она повсюду даже на артиллерийских снарядах.

"Если они померзают, то вообще весело. Так что подсыпаем их немного, чтобы в стволе были чистенькие", — говорит воин.

ТСН показали те кассетные снаряды, которые только недавно мы получили от западных партнеров. Они очень эффективны в работе простой вражеской пехоты, которая идет на штурм.

"Пушка типа "Паладин", натовского образца. работает на Бахмутском фронте. Она направлена в сторону оккупированного Бахмута. Именно оттуда россияне пытаются атаковать окрестности пока оккупированного города", — говорит Юлия Кириенко.

Пушка на фронте

Командир пушки Максим говорит, что они стреляют в сторону окупантов, чтобы остановить их наступление.

"Они наступают, а мы их накрываем. Чтобы они не наступали на пехоту, а кто еще, как не мы", – говорит защитник Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 27 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, ТСН рассказывала, что происходит на фронте и какова стратегия России.

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