Обвал дома в Майами: уцелевшее другое крыло здания может также упасть

Из-под завалов достали только 18 тел.

На 15 часов пришлось спасателям приостановить поисковую операцию в американском городе Сьорфсайд, где неделю назад рухнул жилой дом. Они решали, стоит ли сносить другое крыло здания, которое также может упасть. Впрочем, снос может негативно сказаться на поиске людей, так как сейчас из-под завалов достали только 18 тел, а еще более 140 человек считаются пропавшими безвиты.

Накануне место трагедии посетили президентская семья Байденов, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 2 июля.

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Через неделю после падения дома в Сьорфсайди супругов Джо и Джилл Байден приехало на место трагедии. Они принесли к ограде, ставшей стеной памяти, букет белых цветов; встретились со спасателями, местными властями и родственниками погибших и тех, кого до сих пор числят пропавшими без вести. Разговор с родными строго конфиденциальный. Он длится около трех часов.

Позже президент сказал: люди полны надежды, но реально смотрят на жизнь. "Они задавали мне простые вопросы, от которых разрывается сердце: смогу ли я получить тело сына или дочери, мужа, кузена, мамы и папы. Как я смогу это все принять, не имея возможности даже похоронить их? Если я не получу тело, что мне делать? Я хочу, чтобы они знали: мы с Джилл с ними. Страна с ними", — говорит американский президент.

Новости мира: спасателям Майами пришлось приостановить поисковую операцию на месте обрушившегося дома

В это же время все поисковые работы на месте катастрофы временно прекратили. Руководители операции утверждают, что произошло это не из-за приезда президента. Инженерная проверка показала, что и вторая половина дома, которая выстояла, под угрозой падения. Вероятно, ее придется снести, ведь она ежеминутно ставит под угрозу жизни спасателей, работающих вплотную.

Впрочем, если сооружение придется разрушать, то падать оно будет, в частности, и на завалы от правого крыла. А под ними потенциально находятся более 140 человек. "Это решение, которое нам следует принять чрезвычайно осторожно и обоснованно, поскольку мы рассматриваем все возможные последствия для кучи обломков и нашей поисково-спасательной операции. Также размышлять над тем, как лучше организовать снос, чтобы защитить целостность завалов", — говорит Мерка Майами Даниэлла Левин Кофе.

После отлета президента спасательную операцию возобновили. Поиск людей — живых или мертвых — власть называет своим главным приоритетом.

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