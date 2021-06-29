Обвал дома вблизи Майами: число жертв возросло до 11, а 150 человек до сих пор ищут

Обвал дома вблизи Майами: число жертв возросло до 11, а 150 человек до сих пор ищут

Спасатели в течение пяти дней ищут людей под обломками здания.

Количество официальных жертв обрушения дома в американском штате Флорида, близ Майами, выросло до 11. Их тела спасатели достали из-под завалов. Впрочем, еще 150 человек считаются пропавшими без вести. Скорее всего, они находятся под руинами. Надежда на то, что кого-то найдут живым, тают.

За пять дней после катастрофы спасательная операция происходит очень медленно, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 29 июня.

Майк Норига вместе с другими родственниками жертв приехал к Сьорфсайду, где продолжается поисковая операция: его 92-летняя бабушка Хильда жила в этом доме. Конверт на ее имя с семейными фотографиями они с отцом нашли прямо на улице. "Внутри — открытка на день рождения, который она две недели назад получила от друзей. Это так сюрреалистично, так хорошо, что мы нашли ее. Фотографии всей нашей семьи в мусоре", — говорит внук пропавшей без вести жительницы дома.

Всех родственников, которые пожелали, привезли на место трагедии и разрешили посетить спасательную операцию. Люди смогли увидеть, как ищут их родных. Руководители поисковой операции объясняют: разбирать завалы не просто, ведь это 12 этажей жилого дома, что сложились. Когда поисковики доходят до полостей, где могут быть люди, тщательно обследуют их с помощью собак и эхолокации.

Новости мира: до 11 возросло число подтвержденных жертв от обвала дома вблизи Майами

"Мы имеем дело с раскрошенным бетоном и сталью. Это не тот случай, когда можно прикрепить пару тросов к бетонному валуна и поднять его. Мы роемся в кусках бетона, размером с баскетбольный или бейсбольный мяч", — говорит помощник начальника пожарно-спасательной службы рейда Джадалла.

Все жилые здания в Сьорфсайди пройдут в течение месяца инженерную проверку. Тем, кто боится сейчас оставаться по соседству, позволили временно переехать. Обнародован отчет о состоянии дома гласит: еще три года назад комиссия нашла трещины, подтопления океанической водой и проседания почвы. Дом готовили к ремонту сметой в 15 млн долларов. Впрочем, что именно стало причиной катастрофы, должно установить следствие.

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