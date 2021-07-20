Обвал дома во Львове: погибшим рабочим оказался несовершеннолетний парень

Дом рухнул во время ремонтных работ.

Молодой рабочий, который погиб во время обвала дома в центре Львова, оказался несовершеннолетним.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 июля.

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Только в сентябре парню должно было исполниться 18 лет — об этом ТСН сообщили в полиции. Его тело обнаружили на глубине полметра, рассказал Юрий Марусяк, руководитель оперативно-координационного центра ДСНС Львовской области.

Накануне в центре города во время ремонтных работ обвалилась стена нежилого дома. В городском совете сообщили, что обвал произошел в пристройке. Рабочий работал перфоратором и, вероятно, именно этим вызвал обвал. Пристройка в частной собственности. Хозяин здания за разрешением на ремонт не обращался. Угрозы для жителей прилегающего доме нет, утверждают в мэрии. Именно поэтому отселять никого не планируют.

Как сообщалось, в Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселен жилой дом на ул. Грушевского, 101. Он пока выселен. Впрочем, разрушилась левая часть второго подъезда. Следует заметить, что 28 августа 2019 в этом жилом доме было разрушено правую часть второго подъезда с первого по четвертый этаж.

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