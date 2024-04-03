Обвал фронта и "заморозка" войны: к чему на самом деле Украину готовят США и ЕС, ограничивая вооруженную помощь

В июле на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО может объявить о подготовке дорожной карты по вступлению Украины в Альянс и созданию специального фонда военной помощи Киеву на $100 млрд.

Об этом министры иностранных дел стран-членов НАТО поговорят на встрече 3-4 апреля в Брюсселе, в которой примет участие и Дмитрий Кулеба, посвященная 75-й годовщине основания Альянса – 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.

Во-первых, хорошо, что союзники, наконец, вслух заговорили о появлении и принятии специальной дорожной карты (на чем Киев долго настаивал), с четким перечнем шагов и реформ, которые приблизят Украину к вступлению в Альянс после окончания войны.

Во-вторых, можно приветствовать попытки НАТО направить больше денег на военную поддержку Украины. Но как это коррелируется с вооруженной помощью на 5 млрд евро от ЕС, которую мы еще не получили? К тому же эти $100 млрд будут рассчитаны на 5 лет. То есть, по $20 млрд в год, что в условиях сегодняшней войны, – капля в море.

Решение относительно конкретных размеров взносов, и учитывать ли при этом двустороннюю помощь Украине странами-членами Альянса, также еще обсуждается. Но самое важное, что, скорее всего, США передадут НАТО свою роль лидера и главного координатора группы "Рамштайн", в которую входят более 50 стран. Этот шаг западными странами обсуждается давно, как предохранитель от любой турбулентности или политических изменений в США. Проще говоря, это предохранитель на случай второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом, который может обрезать помощь Украине, забыть о НАТО, сконцентрировавшись исключительно на противостоянии с Китаем.

То есть, с одной стороны, это правильный шаг Альянса. Но, с другой стороны, если НАТО и ЕС переберут на себя большую часть помощи Украине и ее координации, не стоит надеяться на полноценный возврат в этот формат США. К тому же нынешних объемов производства европейскими ОПК едва хватит на удержание Силами обороны Украины сегодняшней линии фронта.

Можно ли сказать, что это сознательная политика Запада по поводу постепенного принуждения Украины к переговорам с Россией? В этом тексте ТСН.ua расскажет, какие разговоры ведутся в западных дипломатических и экспертных кругах, и к чему это может привести.

США уходят из Европы: Путина приглашают на G20

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в войне России против Украины сейчас крайне важный момент, поэтому Киев нуждается в большей поддержке, особенно в артиллерийских боеприпасах и системах ПВО. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обещает, что Администрация Байдена продолжит искать возможности экстренной военной помощи вроде тех $300 млн, которые США предоставили Киеву в марте, несмотря на заблокированный республиканцами и лично Трампом уже полгода в Конгрессе. Украины на $61 млрд.

"Но, откровенно говоря, наши руки здесь связаны. Нам нужно одобрение (Конгрессом — ред.) запроса на дополнительное финансирование. Дедлайн (для этого — ред.) давно прошел. Украинские командиры на местах принимают тяжелые решения, какие позиции занимать, какое оружие использовать. А в некоторых местах, как в Донбассе, они теряют позиции", — сказал Кирби.

ТСН.ua уже писал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, выполняющий абсолютно все указания Трампа, не исключил возможности вынесения на голосование после 9 апреля (когда Конгресс вернется с пасхальных каникул – ред.) пакета помощи Украине в кредит, а также за счет замороженных в США российских активов Предоставление Киеву американского оружия взаймы чем-то напоминает ленд-лиз, который так и не задействовала Администрация Байдена, несмотря на принятый соответствующий законопроект. За направление замороженных российских активов на помощь Украине Киев бьется уже два года, однако ЕС, в частности Бельгия, где сосредоточено около 190 млрд евро замороженных активов российского Центробанка, не может принять решение о направлении на нужды Украины даже генерирующих эти активы прибыли. находясь в распоряжении международного депозитария Euroclear.

Майк Джонсон же требует от Администрации Байдена увеличения экспорта американского газа, преимущественно сжиженного. Следует напомнить, что в январе президент Байден приостановил выдачу разрешений на его экспорт вроде бы для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. А на самом деле – чтобы заручиться поддержкой избирателей, поддерживающих экологический переход. Если Администрация Байдена пойдет на уступки, что маловероятно, это может ударить по предвыборным позициям демократов, ведь в ноябре в США состоятся не только президентские выборы, но и переизбрание Палаты представителей и трети Сената. Однако сам Джонсон тоже в ловушке – над ним нависла реальная угроза отставки. Поэтому он тоже заинтересован в компромиссе с демократами, которые своими голосами могут сохранить его в должности.

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По информации американской прессы, вполне вероятно, что пакет помощи Украине будет проголосован отдельно от Израиля и Тайваня, предусматривающий уже принятый Сенатом законопроект на $95 млрд. И, по словам сенатора-республиканца Митта Ромни, даже если это будет помощь в кредит, Украина не сможет вернуть его США. "Это отличие (от сенатского законопроекта – ред.) без особой разницы, потому что маловероятно, что Украина когда-нибудь вернет ссуду. Ее простят. Но помощь Украине нужна как можно быстрее – это то, что мы должны сделать", — сказал Ромни.

Ранее ТСН.ua уже неоднократно писал, что Администрация Байдена в определенной степени собственными руками загнала себя в ловушку, дав возможность республиканцам и лично Трампу блокировать финансирование дальнейшей вооруженной поддержки Киева. Или это часть стратегии Белого дома относительно подведения Украины к таким обстоятельствам, когда переговоров с Россией не избежать. На днях американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что стратегия западных стран по оказанию Украине ограниченной военной помощи для снижения военной эскалации со стороны России не сработала.

Более того, аналитики ISW подчеркивают, что это наоборот побудило Кремль к усилению агрессии. К примеру, к удару ракетами по ДнепроГЭС, произошедшему впервые после подрыва россиянами в июне 2023 года оккупированной Каховской ГЭС. Однако, похоже, что в Администрации Байдена и ключевых европейских столицах (прежде всего в Берлине) придерживаются другой тактики. Во время визита во Францию Энтони Блинкен не исключил участия Путина, на арест которого уже более года является ордером Международного уголовного суда, в саммите G20, "если на это будет консенсус среди всех членов ("двадцатки – ред.), и если это будет полезно". Да, госсекретарь затем добавил, что сейчас трудно представить такую полезность и консенсус. Однако сигнал Вашингтона ясен.

Обвал фронта: Запад делает ставку на заморозку войны

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия постоянно наращивает свою военную мощь, в том числе извлекая значительные объемы боеприпасов и другого оружия из Северной Кореи и Ирана.

"Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы. Москва готова платить очень высокую цену – как людьми, так и техникой, – для минимальных достижений на поле боя в Украине, практически несмотря на человеческие жизни. Именно это подчеркивает необходимость для союзников делать больше не только для неотложных потребностей Киева, но и для создания более долгосрочных обязательств, чтобы гарантировать предсказуемость и стабильность нашей поддержки», – сказал Йенс Столтенберг.

Владимир Зеленский в интервью CBS News предупреждал, что новое наступление россиян возможно уже в мае-июне, добавляя, что ситуацию на востоке удалось стабилизировать, насколько это возможно, учитывая нехватку оружия и боеприпасов. Еще раньше командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что Россия создает 100-тысячную группировку для наступления на одном из направлений уже этим летом. А уже в среду, 3 апреля, на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Финляндии президент Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тыс. военных.

Где именно враг будет атаковать, если успешно проведет дополнительную мобилизацию, тем более, какой именно она будет (то есть, пойдет ли Путин на объявление второй большой волны мобилизации в России), пока неизвестно. Аналитики ISW отмечают, что российские войска, если и смогут начать наступление, то только на каком-то одном участке фронта, как об этом в принципе говорит украинское командование. И, скорее всего, это будет в районе Авдеевки.

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"Готовность российского военного командования привлечь к наступлению под Авдеевкой батальон танков указывает, что это направление является приоритетным. Российское командование может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию в конце весны – летом на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск", – отмечают аналитики ISW. Правда, Киев недавно предупреждал, что россияне накапливают силы вдоль харьковско-луганской оси.

Издание Politico в пессимистических оценках по поводу будущего Украины пошло еще дальше, прогнозируя обвал украинской обороны на фронте на том участке, где Россия решит ударить в конце зимы — летом, если подход Запада по вооруженной поддержке Киева не изменится, причем немедленно. С помощью чешской инициативы ЕС пытается компенсировать нехватку американской помощи, прежде всего, поставками артиллерийских боеприпасов. Украина уже получила 300 тысяч снарядов. Однако это очень мало по сравнению с 2,7-3 млн., которые Россия способна производить за год, и это не учитывая поставки из Северной Кореи и Ирана.

"Но печальная правда заключается в том, что даже если пакет (помощи Украине — ред.) будет одобрен Конгрессом США, массовых поставок (оружия — ред.) может быть недостаточно, чтобы предотвратить серьезные потери на поле боя. И такие неудачи, особенно в разгар избирательных кампаний в Америке и Европе вполне могут оживить давление Запада на переговоры (т.е. заморозку войны на сегодняшней линии фронта – ред.), которые, очевидно, будут в пользу России, оставляя Кремлю свободу возобновить конфликт в будущем по своему выбору", – добавляет Politico.

По оценкам Минобороны Эстонии, в этом году Россия произведет или отремонтирует даже 4,5 млн. снарядов. В то время как страны-члены ЕС – всего 1,4 млн, а США к концу 2025 года – 1,2 млн артиллерийских боеприпасов, и это при условии, что Конгресс одобрит соответствующее финансирование. При этом постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявляет, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по целям на территории России, очевидно имея в виду атаки по российским НПЗ, так как это, по мнению американских чиновников, вроде бы может спровоцировать мировое повышение цен на нефть, что Администрации Байдена накануне президентских выборов ни при чем.

Очень странно слышать это от представительницы США, в то время как американская военная помощь Киеву до сих пор заблокирована, а Блинкен посылает Путину сигналы о переговорах, завуалированно намекая на его возможное участие в саммите G20. Президент Франции (Париж, кстати, еще не присоединился к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева) Эммануэль Макрон, по информации The Wall Street Journal, в феврале убеждал Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца изменить подход Запада к России не отвергая даже отправку западных военных в Украину.

Однако и американский президент, и немецкий канцлер отвергли эту идею как такую, что может привести к нежелательной для них эскалации. Особенно это не выгодно Администрации Байдена и демократам, которые, как говорит Трамп, вовлекают США в Третью мировую. Наверное, именно это явилось поводом для очередного заявления госсекретаря Блинкена, что "американских войск на украинской земле не будет". Что ж, если уже в ближайшее время Запад не изменит свой подход к поддержке Украины и, в конечном счете, необходимости поражения России (потому что пока там говорят исключительно о том, что Москва не должна выиграть эту войну), то слова президента Зеленского, что ВСУ придется отступать, окажутся. строгой реальностью.

В США продолжают повторять, что не видят индикаторов, указывающих на риск распространения войны, например, на страны Балтии. Однако если на Западе считают, что после начала гипотетических переговоров с Россией, к чему Украину активно толкают прежде всего Вашингтон и Берлин, Кремль свернет свою военную машину, то они очень ошибаются. Россия продолжит наращивать военное производство, накапливая оружие и боеприпасы, тогда как западная военная помощь Украине остановится с началом переговоров. Возможно, тогда некоторым на Западе слова самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко о подготовке к войне и нападении на Сувальский коридор не будут казаться фантастикой.

Правда, не все на Западе, даже в Германии, не смотря на позицию Шольца, так считают. Вот о чем накануне встречи в Брюсселе 3-4 апреля написали министры иностранных дел Польши, Франции и Германии в статье Politico:

"Чтобы в Европе был мир, российский империализм должен быть остановлен. Мы не можем допустить никаких "серых зон". Путин воспринимает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, проведение воображаемых линий на карте и, наконец, применение военной силы. Его полномасштабное вторжение в Украину доказало, что политика уступок России в надежде, что это сможет вернуть мир или стабильность на континент, наивна".