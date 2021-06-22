Обвал на пляже в Одесской области: информация о людях под завалами пока не подтвердилась

Четыре десятка спасателей, полицейских и добровольцев на месте расчищают завалы.

В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области обвалился грунтовой склон. Незадолго до инцидента на "диком" пляже видели отдыхающих. Неподалеку обвала нашли оставленные вещи. Четыре десятка спасателей, полицейских и добровольцев на месте разгребают завалы.

Подробнее об этом с места события рассказала наша журналистка Нелли Ковальская, говорится 22 июня во сюжете ТСН.19:30.

По ее словам, информация, что под завалами есть пострадавшие, пока не подтвердилась. Якобы, местные незадолго до обвала на месте инцидента видели девушку. Она могла оказаться под землей.

"Спасатели, местные и военные присоединились к разбору завалов. Лучшая новость по состоянию на сейчас — пока под почвой никого не нашли. По информации местных, которые находились в момент сдвига на пляже, под землей могла оказаться одна девушка. Ее видели за несколько минут до того, как произошел обвал. Но вероятность того, что она под землей, не очень велика, поскольку смещение происходило в два этапа. Сначала упали несколько камней и люди, загоравшие в этот момент на пляже, успели разбежаться, а потом случился большой обвал", — сообщила она.

Ковальская объяснила, что проверить, все ли туристы на месте, невозможно, поскольку 70% отдыхающих здесь, это так называемые "дикари". Они либо живут в палатках где-то поблизости, или снимают квартиры и их присутствие никто не фиксирует.

Новости Украины: в Лебедевке Одесской области произошел обвал грунта - нашли ли пострадавших

Напомним, в Тернополе двух людей засыпало землей: один человек погиб, второго удалось спасти. Трагедия произошла во время земляных работ.

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