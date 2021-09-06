"Обварило мне ноги": на сахарном заводе под Киевом после прорыва трубы на людей полился кипяток

"Обварило мне ноги": на сахарном заводе под Киевом после прорыва трубы на людей полился кипяток

Причины взрыва еще устанавливаются.

Пять человек пострадали в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, их с ожогами ног доставили в столичную больницу. Еще трех госпитализировали в медучреждение в Белой Церкви.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Причины взрыва еще устанавливают. По данным полиции, накануне после обеда на производстве вышел из строя один из котлов. ТСН пострадавшие и их родственники рассказали, когда произошел взрыв, всю котельную залило кипятком и спасаться они должны были выбегая по горячей воде. «Он говорит, что труба лопнула и пошла горячая вода — кипяток. У него и куртка была мокрая, а под ногами пришлось из кипятка бежать», — рассказывает родственница пострадавшего.

«Мне только сделали перевязку, обезболивающее вкололи. Обварило мне ноги хорошо, ступни», — рассказывает пострадавший.

Родные говорят. что пострадавшие из-за ожогов не могут самостоятельно ходить.

Трех других людей, которые были в местной больнице, уже готовят к выписке, их травмы не столь значительны.

Сам завод построен еще в XIX века. Он пережил несколько реконструкций.

Новости Украины: 5 человек пострадали в результате взрыва на сахарном заводе в Киевской области

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