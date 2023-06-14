Обвинений на 370 лет тюрьмы: Трамп арестован за кражу документов, но у него есть шанс себя помиловать

Экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение на федеральном уровне за незаконное хранение секретных документов. Бумаги с грифом «совершенно секретно», доступ к которым он имел во время президентства, Трамп забрал из Белого дома и не хотел возвращать, пока к нему с обыском не пришли агенты ФБР. Документы нашли – в бальном зале, ванной и туалете, говорится в ТСН.

Историческое заседание суда в Майами длилось всего 5 минут. Экс-президенту Дональда Трампа формально, без одевания наручников, взяли под арест и зачитали обвинения. Он назвал себя невиновным по всем 37 пунктам и суд отпустил бывшего президента домой. "Президент Трамп находится в уникальном положении. Ему, очевидно, не нужно делать судебное фото, нет риска бегства. Он сейчас ведущий кандидат от республиканской партии. Им заботится секретная служба и все будет решено просто”, — заявила пресс-секретарь Трампа Алина Хабба.

Толпа поклонников ожидала Трампа под судом. Он самый рейтинговый кандидат в президенты от республиканской партии и его популярность только растет. Все обвинения против себя бывший президент называет политическими и его избиратели не подвергают этому сомнению. Трампа либо обожают, либо ненавидят – его поклонники скандируют «мы любим Трампа». Оппонент в костюме тюремного заключенного с плакатом «закройте его» выбегает под колеса кортежа.

На обратном пути из здания суда кортеж экс-президента останавливается возле ресторанчика, где его ожидают фанаты. В среду Трампу исполняется 77, поэтому его поздравляют с днем рождения, уроженец заказывает угощение на всех.

Следующие дни рождения могут быть не таким счастливым. По каждому из 37 пунктов обвинения Трампу грозит до 10 лет тюрьмы. Сотни секретных документов, которые после завершения каденции ему предстояло сдать в Национальный архив, хранились в его закрытом клубе. Коробки с документами, среди которых были сведения о ядерном оружии и военных стратегиях США, переносили из спальни Трампа в бальный зал, а оттуда в ванную и душевую. Следствие имеет доказательства — по меньшей мере, дважды экс-президент сам показывал папки с грифом совершенно тайно гостям. В Белом доме отказываются комментировать, нанес ли он вред национальной безопасности. Мы очень серьезно относимся к защите секретной информации и государственных секретов. Мы сосредоточены на защите сбора разведывательных данных, анализе и использовании для защиты страны”, — сообщает Джон Кирби.

Спецпрокурор Джек Смит пообещал не затягивать рассмотрение дела. Но это, очевидно, попытаются сделать адвокаты Трампа. Ни судимость, ни приговор по американским законам не мешают баллотироваться и быть президентом. Белый дом становится для Трампа больше, чем политической целью, потому что в случае избрания в следующем году он получит полномочия помиловать себя.

Трамп украл секретные документы и демонстрировал их гостям: что ждет экс-президента США

Читайте также:

Спасенные после атаки на Кривой Рог рассказали о пережитом: никогда не думала, что можно так ненавидеть

Мужчина купить билет в женское купе все же может, но есть нюансы: "Укрзализныця" разъяснила дальнейшие действия

В обезвоженных городах люди придумывают системы сбора дождевой воды, потому что без нее не обойтись после смеления водохранилища