Обвинения в сторону Зеленского и "экономическая война" с РФ: что известно о новых заявлениях Трампа

Трамп, Зеленский и Путин и Путин

Закончить войну в Украине до конца этого года. О таком свежем дедлайне на заседании американского правительства заговорил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Сам Дональд Трамп снова размышлял об экономических санкциях против России и своих отношениях с Путиным и Зеленским.

Собственный корреспондент ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко собрала последние заявления американской администрации.

Ровно неделя прошла с тех пор, как президент США принимал в Белом доме президента Зеленского и европейских лидеров, после чего объявил, будто договорился устроить двустороннюю встречу Путин-Зеленский. Неделю спустя о переговорах врагов с глазу на глаз он уже не говорит, причем вину за это возлагает на Путина и Зеленского.

«Я хочу, чтобы эта сделка была завершена. Я задумал кое-что очень серьезное, если придется это сделать, но я хочу видеть завершение. Думаю, во многих аспектах он готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский — не готов. Это выглядит примерно так: „Кто готов сегодня, я должен свести их одновременно“, — заявил Трамп.

Трамп, который недавно предполагал, что Путин его обманывает, и устанавливал дедлайны до введения санкций, вновь заговорил о прекрасных отношениях с Путиным. Свои отношения с Зеленским он теперь тоже оценивает положительно, хотя раньше, мол, это было не так, потому что Украина получала американское оружие бесплатно. А теперь за него платят европейцы — гордится президент Соединенных Штатов. В вину Зеленскому Трамп вновь поставил то, что он вступил в войну со страной «в 15 раз больше». Президент США одновременно в очередной раз повторил о возможности экономических последствий

«Мировой войны не будет, но будет экономическая война. Экономическая война будет плохой, плохой для России, и я этого не хочу. Но — увидим. Потому что Зеленский тоже не невинный. Для танго нужны два человека», — заявил Трамп.

Спецпредставитель президента Стив Уиткофф назвал конец 2025 года — сроком завершения, в частности, российской войны против Украины.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, Хамас. На этой неделе продолжаются встречи по всем трем этим конфликтам. И мы надеемся урегулировать их до конца этого года. Ваша команда не иначе как чрезвычайная. И единственное, чего я хочу, чтобы нобелевский комитет наконец собрался и понял, что вы лучший кандидат на получение этой премии за все время», — заявил он.



О желании Трампа получить Нобелевскую премию мира уже открыто говорят в его присутствии. Он даже риторически предположил, что кто-то может подумать, будто кто-то хочет повлиять на его эго, но тут же исправился — мол, в таких вопросах эго у него нет.

