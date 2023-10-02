Обвинил Украину в нападении России и пригрозил не помогать: подробности о скандальном политике из Словакии

На выборах в Словакии победила партия политика, желающего прекратить помогать Украине во время российского нашествия. Партия популиста Роберта Фицо набрала 24% голосов и попытается сформировать правительственную коалицию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Скандальный политик в Словакии повторил ложь России: почему ему верят

Ни одной пули из государственных запасов для Украины. Такое в случае победы своим избирателям обещал Роберт Фицо. В прошлом – дважды избранный премьером, опытный политик – который, по словам аналитиков, изменился перед новыми выборами. Кое-что радикализировался, чтобы собрать голоса недовольных политикой и озабоченных экономикой избирателей. Поддержал протест антивакцинаторов – и не распространял дезинформацию.

"Чем дольше идет война, тем больше людей снова верит в дезинформацию, и сейчас она разворачивается в полную силу. К сожалению, часто эту дезинформацию распространяют сами политики", — говорит старшая научная сотрудница политического института GLOBSEC Катарина Клингова.

Как Фицо видит конец жестокой войны России против Украины

На митинге в своем родном селе Фицо повторил тезисы российской пропаганды: что война в Украине продолжается с 2014 года, но вроде бы и это цитата – "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать россиян на Донбассе". Эта ложь принесла ему часть голосов. Ведь пророссийские настроения, к сожалению, разделяют немало словаков. К примеру, ответственность за войну в Украине на Россию возлагают только 40% населения. Оттуда и позиция партии Роберта Фицо относительно мира — под которым он видит совсем не то, что и украинцы.

Роберт Фицо / Фото: Associated Press

"Наивно думать, что Россия уйдет из Крыма. Наивно думать, что Россия уйдет с контролируемой ею территории. Так что объясните мне, зачем убивать? Почему бы нам не заставить противоборствующие стороны, использовать авторитет ЕС и США, чтобы они сели и нашли какой-то компромисс, который бы гарантировал безопасность для Украины. Вы знаете мое мнение, я принципиально против членства Украины в НАТО, это означало бы третью мировую войну", — говорит Фицо.

Фицо может стать единомышленником Орбана в ЕС

Членство в НАТО и ЕС – вопросы, в которых нашему государству принципиально получить поддержку союзников. А с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо пророссийских голосов в Евросоюзе может увеличиться, потому что, по меньшей мере, один одиозный политик там уже есть.

"Фицо недостаточно смел, чтобы стать единственным диссидентом. Поэтому он присоединится к Орбану. Сейчас он очень подлинно пророссийский и распространяет российские нарративы", — говорит политолог Григорий Месезников.

Как Словакия помогала Украине оружием

Словакия с начала войны предоставила Украине немалую военную помощь – в апреле 2022-го, когда это было крайне необходимо – систему ПВО С-300. Передала все свои 13 самолетов МиГ. А также поставляла гаубицы и вертолеты. Уже после победы на выборах Роберт Фицо повторяет свое обещание сократить поддержку нашего государства.

"Люди в Словакии испытывают большие проблемы, чем Украина", — заявил пророссийский политик.

Повлияет ли избрание партии Фицо на ситуацию

Впрочем, вопрос, как победа партии Фицо повлияет на политическую ситуацию в Словакии, остается открытым. Потому что, несмотря на то, что политсила популиста набрала 24% голосов, в парламент проходит десяток партий. И именно с ними – придется формировать коалицию. К примеру, оппоненты Фицо — партия "Прогрессивная Словакия", которая поддерживает помощь Киеву и выступает за тесные связи с Западом — набрала 17% голосов.

"Это будет еще хуже новость, если Фицо сформирует правительство. Поэтому я буду контактировать с другими политическими лидерами, партии которых были избраны в парламент, на неформальной основе, чтобы обсудить пути предотвращения этого", — говорит лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Симечко.

Дождаться, пока после выборов в Словакии сформируют парламентскую коалицию – пока призывают в Министерстве иностранных дел Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул — первые выводы относительно того, изменится ли поддержка Братиславы, можно будет сделать со временем — учитывая состав коалиции.

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Напомним, Орбан обрадовался победе своего единомышленника на выборах в Словакии.

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