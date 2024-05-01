Обвинили в ухаживании за 11-классницей: на Житомирщине педагог убил бывшего ученика и ранил другого

В Житомирской области учитель лицея убил 17-летнего парня, а его двоюродного брата ранил. Юноши были одноклассниками и раньше учились у этого педагога. По данным следствия, ребята поехали к педагогу в село на разборки, потому что тот якобы ухаживает за одиннадцатиклассницей. Он же заявил, что защищался от нападения и потому взялся за нож.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Что известно об инциденте в Житомирской области

В селе Луковец возле местного магазина стоят цветы. Именно здесь погиб 17-летний парень, его 18-летний брат получил тяжелые ранения.

Место, где погиб 17-летний парень

Это произошло из-за разборок ребят с их бывшим учителем. Госпожа Лариса вспоминает, вызвала полицию и скорую, когда увидела окровавленных юношей.

Директор лицея хорошо знает всех троих. 23-летний учитель физкультуры Сергей Васильевич - бывший ученик этой же школы. Преподает здесь уже 2 года и без замечаний.

"Со стороны родителей или учеников никаких сигналов, скажем, даже малейших о том, что он какой-то неадекватный, или он себя бестактно ведет с учениками. Ничего не было абсолютно", - говорит директор лицея Вадим Новицкий.

Парни якобы пришли на разборки к учителю

17-летний Ярослав и 18-летний Виталий - двоюродные братья, этот лицей закончили в прошлом году, учились в одном классе. Сергей Васильевич преподавал и у них. Мать раненого Любовь вспоминает - раньше ребята дружили с педагогом.

Развертываться конфликт, говорят в полиции, начал еще днем. Учитель рассказал следователям, что юноши позвонили ему с угрозами, через ученицу его лицея. Обвиняли педагога в ухаживании за ней. Но сама девушка это опровергает.

"Никаких намеков на какие-то там отношения в том, в чем обвиняли его ребята не было, это с ее слов", - говорит пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Виктория Дубовик.

"Я разговаривал с матерью этой ученицы, она категорически отрицает любую причастность своего ребенка к этому делу", - говорит директор лицея Вадим Новицкий.

Директор лицея Вадим Новицкий

Что говорят родители подозреваемого

Мать учителя Алла вспоминает, что в тот день она возилась на огороде. Говорит, не может до сих пор прийти в себя. Ее муж Василий с загипсованной рукой.

Мужчина держится за сердце, вспоминая то, что случилось. Рассказал ТСН, что юноши напали на него с сыном.

"Сначала на Сергея, потом на меня", - говорит отец подозреваемого Василий.

Мать раненого парня отрицает эту версию

Но у матери раненого юноши своя версия. Говорит, братья праздновали 18-летие, признает, что пили алкоголь. Но утверждает — именно учитель позвал их домой, где и произошел конфликт.

О случившемся услышала от сына, который ей позвонил после ранения.

Учителю грозит пожизненное лишение свободы

Медики стабилизировали состояние раненого парня, общаться о происшествии он не хочет. Учителя задержала полиция.

"Он показал нож, начал сразу давать все объяснения по его словам, он таким образом защищался", — говорит спикер Нацполиции Житомирщины Виктория Дубовик.

Все это еще должны изучить следователи. В то же время мужчину поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение. Раненого парня перевели из реанимации в хирургию, его двоюродного брата уже похоронили.

Лицей, в котором преподавал педагог, и учились потерпевшие

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Ранее сообщалось, что в Киеве 16-летний юноша порезал ножом 18-летнюю девушку и избил ее друга.

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