Обвинили в "ведьмовстве" и избили: в Хмельницкой области случайность спасла женщину от соседей

Потерпевшая рассказала о нападении / © ТСН

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В Хмельницкой области к 7 с половиной годам лишения свободы приговорили мужчину и к 2 годам испытательного срока наказали женщину. Пара напала на соседку, потому что заподозрили потерпевшую в "ведьмовстве"

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Хмельницкой области осудили пару, которая напала на соседку, потому что заподозрили ее в колдовстве. В дом 68-летней соседки злоумышленники ворвались в прошлом году. Она выжила, потому что успела сообщить в полицию, что кто-то выбивает дверь. Ворвавшись, нападавшие начали бить женщину, душить и угрожать убийством. Когда копы прибыли, нашли потерпевшую уже без сознания в багажнике авто сожителей. Женщину госпитализировали, а нападавшие объяснили полиции свои действия подозрением, что соседка - ведьма.

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За нападение мужчина получил 7 с половиной лет заключения, а его сожительница - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Потерпевшая переехала к родственникам, ведь после пережитого боялась возвращаться домой.

"Нож держал возле сердца, требовал, чтобы я стала на колени, просила у него прощения и детей", - говорит потерпевшая Мария Бессмертная.

Напомним, инцидент произошел в селе Четырбоки Хмельницкой области. Там сожители ворвались в дом и жестоко избили женщину

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