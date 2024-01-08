Обворовали ВСУ на миллиард: скандал с "бизнесменом на крови" Гринкевичем и его семьей набирает обороты

Игорь Гринкевич наворовал на всем, на чем только мог: на продуктах, футболках и т.д.

Журналисты узнали детали скандального мошенничества на миллиард, в котором замешана семья так называемого бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об сделках отмыва, подельниках, а также молодой художнице Соне Морозюк говорится в эксклюзиве TSN.UA Виктории Гнатюк.

Сделки с воровством?

"Куда смотрело Минобороны, когда с натуральным воровством заключались договоры, будет разбираться следствие. О "бизнесмене" на крови, вытекают все новые и новые детали. В конце декабря украинцев всколыхнула новость о том, что львовский предприниматель Игорь Гринкевич пытался "разрешать" с руководителем ДБР 500 тысяч долларов взятки, чтобы тот поспособствовал в возвращении имущества, изъятого в подконтрольных ему фирмах в рамках уголовного производства", – рассказывает Гнатюк.

Скандал по всей Украине

Скрывавшаяся за вышиванками семья действительно обворовывала армию. Недвижимости и украшений накупили более миллиарда, а теперь ложью пытаются спастись.

После огласки всплыли фото с "золотым вагоном", в котором каталась дочь Гринкевича и роскошные авто сына.

Под раздачу попала также невеста Гринкевича-младшего художница Соня Морозюк, в "Мазню" которой вкладывались сумасшедшие средства.

Фото: из открытых источников

Но самое интересное так и остается непонятным: как львовский строитель с плохой репутацией смог стать одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны?

Ведь уже на время заключения договоров с Министерством бизнесмен светился на невыполнении условий договоров. Тем не менее, его компании отдали лакомый тендер на общую сумму 3,2 миллиарда гривен. Бизнесмена подозревают в хищении около половины этой суммы, касающейся поставок одежды для военных.

Соня Морозюк Фото: из открытых источников

Резонансные детали сообщил журналист ТСН и ведущий телемарафона "Единые новости" Евгений Плинский.

"В декабре 2023 года Минобороны подписало с одной из компаний Гринкевичей, ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ" договор на поставку продовольствия на 470 млн гривен. Это именно та строительная компания, которая фигурирует в схеме поставки одежды в 2023 году и подписывала фиктивные акты приемки одежды и получала деньги от МО без наличия товара.Ее владелицами на момент реализации схемы с одеждой были: жена Гринкевича — Светлана Гринкевич, и его дочь Швед Ольга Игоревна. 31.05, они выходят из компании, передавая ее какому-то Владимиру Тимкиву и через несколько месяцев после этой схемы с одеждой Минобороны подписывает с этой строительной компанией договор на 470 млн уже на поставку продовольствия на весь 2024. Для меня – это такая же схема как с одеждой, но Минобороны пока не спешит разрывать это токсичное для них соглашение", – говорится в заявлении журналиста.

Где еще замешана семейка

"Впрочем, если порыться в Едином реестре судебных решений — можно найти и еще более интересные факты. И я сейчас не о давнем деле Игоря Гринкевича по махинации при реставрации Армянского собора во Львове еще в 2009 году. Ибо и в августе 2022 года следователь Главного управления ВБ Украина ходатайствовала о проведении обыска в рамках расследования уголовного производства по закупке втридорога бронежилетов и шлемов", – рассказывает Гнатюк.

Согласно отчету Счетной палаты, 8 субъектов хозяйствования уже на момент заключения договоров имели признаки риска невыполнения условий договорных отношений. Как следствие, вопреки условиям 25 договоров не поставлено 1 993 690 вещевого имущества на сумму более 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Подробности работы других фирм

"У ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" вообще нет кведа на изготовление одежды, то есть, у них даже не было, где и на чем шить военную форму. И еще интересно – эта компания зарегистрирована в Винницкой области на Гринкевича Романа Игоревича (т.е. сына Игоря" Гринкевича). О нем больше расскажем немного дальше", – делится Виктория Гнатюк.

Еще одна фирма, которая бралась за поставки в Минобороны называется ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ". Она тоже не поставила к 31.05.2023 вещевое имущество на сумму более 425 тысяч гривен по 5 договорам.

Речь идет о рубашках боевых, брюках костюма летнего полевого, 100 тысяч костюмов летних полевых, рубашек "поло", курток.

Такая же ситуация – с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИТИГРАД" (вот она уже зарегистрирована не на родственников, а в Житомире на бизнес-партнера Гринкевича из Червонограда Владимира Вдовьяка) и ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ"

До мая 2023 владельцами этой компании были Светлана Гринкевич и Ольга Швед — жена и дочь Игоря Гринкевича. Зарегистрированная эта компания как предприятие и все три фирмы являются фигурантами тех же уголовных производств. А за миллионами гривен непоставленных товаров – сотни тысяч пар одежды, которые военные на передовой так и не получили, или получили к концу сезона, и были уже просто ненужными, ведь уже нужна теплая одежда, а все эти безумные дыры вынуждены были закрывать наши волонтеры.

В коррупции замечен не первый раз

К слову: в начале мая 2023 Печерский райсуд уже накладывал арест на все эти предприятия и ряд других, связанных с семьей Гринкевичей, в частности на благотворительный фонд "ХОУП.ЮА" и даже ООО "Бориславтепло", но уже в конце места арест отменили Кстати, связи Гринкевичей с Министерством обороны завязались еще до войны.

Есть интересное расследование "Полигона коррупции" за 2021 о злоупотреблении и завышении цен при строительстве на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Там и унитазы чуть ли не по 8 тысяч гривен, и ершики к ним по 672 гривен.

Почему Гринкевич не вносит залог?

Гринкевича арестовали 30 декабря, но арестовали с возможностью внесения залога в 430 миллионов гривен. Однако он до сих пор сидит. Неужели наказывают невиновного и нет в семье таких денег?

Но нет, дело в другом. Деньги есть, потому что только на афере по поставке одежды для ВСУ за 2023 они "заработали" 25 млн долларов.

Впрочем, проблема в том, что эти деньги должны быть легальными, а показать эти 12 млн. долларов, которые мошенничеством были заработаны на ВСУ, означает добровольно признаться в осуществленном схематозе. Так что деньги вроде есть, но одновременно и нет.

Фото: из открытых источников

"Влипла" и известная художница

Ну а пока свою святую непричастность пытается доказать и художница Соня Морозюк – девушка Романа Гринкевича, сына бизнесмена-вора.

"Ну он собственно от отца далеко не ушел, как мы уже говорили выше, на него тоже была зарегистрирована одна из фирм. Девушка божится, что о мошенничестве будущего мужа и его отца – ни сном, ни духом", – рассказывает журналистка и цитирует художницу .

"Я могу рассказывать о нем много, но не буду. Кто любил, тот сам знает, что говорить здесь можно бесконечно. Я об этом пишу, чтобы вы поняли, в каком шоковом состоянии я была после обвинений в том, что Роман причастен к каким-то. сделок", – пище Соня.

В Сети начали подозревать и причастность самой Сони к этим же сделкам. Сомнения имеют и журналисты относительно честных заработков на пиар-компанию своей выставки и покупку дорогого автомобиля.

"Может быть, вы видели, как недавно весь Киев был увешан рекламой выставки "Мазня" невероятно талантливой и успешной молодой художницы Сони Морозюк. В прямом смысле миллионы гривен пошли на это промо и никто не понимал, что происходит. Оказалось, что Соня – невеста нашего "героя" Ромы Гринкевича, для которого "Мазня" стала главным инвестиционным проектом. Заработанные на коррупционных подрядах Минобороны деньги Рома тупо вкладывал в Соню. Миллионы оборонных гривен вкладывались в молодую девушку, ее творчество и успешный успех. Вместо дронов для ВСУ – покупались часы, вместо тепловизоров – украшения Cartier, вместо пикапов – новые тачки для невесты", – пишет журналист.

Соне пришлось высказаться на публику. Девушка уверяет, что на все заработала сама.

"Все, что я купила, я купила за свои, причем плачу налоги. Мои доходы за прошлый год – около 100 тысяч долларов. Они состоят из тысяч трансакций – сотни гривен, тысячи, от живых людей. Это невозможно подделать. Меня обвиняют в " отмывании денег". Каких денег? Где эти миллиарды, где эти банковские переводы, которые должны ходить через мои счета? У меня нет счетов за границей, скрытого состояния, ничего. Ставить мою фамилию рядом с "выведенным миллиардом" – это просто ложь. Я к состоянию Романа не имею никакого отношения, потому что мы не супруги", – говорит она.

Украинцы девушке не верят

Но смолчала девушка о покупке коммерческого помещения за 250 тысяч долларов, хотя сама она заявляла, что за год зарабатывает 100 тысяч долларов. Так что Соне поверили не очень. Выставку художницы после скандала закрыли.

Предложение руки и сердца за границей и имущество жениха

Кстати, предложение Гринкевич-младший сделал любимой Соне в Венеции, куда уехал догадайтесь как? Правильно как волонтер. А теперь интересно, что он там наволонтировал. Роман Гринкевич является основателем и директором ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". А еще недавно сын бизнесмена приобрел в элитном поселке Козин под Киевом дом площадью 289 кв.м за 25 млн гривен (при рыночной стоимости в 50,5 млн гривен). Кроме дома, в тот же день, Роман нагреб четыре земельных участка в том же Козине.

Журналист Евгений Плинский также выяснил, что Роман Гринкевич "засветился" в расследовании Михаила Ткача об "Утомленных войной посетителях столичного клуба Boho" на своем новом автомобиле BMW стоимостью около 150 тысяч долларов.

Не отстают мать и дочь Гринкевича старшего. Они не стеснялись кичиться своими лакшеры-отдыхами на Мальдивах, куда летали по два раза в год и по Европе, не было стыдно и поделиться, в каких бутиках во время войны в родной стране скупаются.

Ольга – дочь Игоря Гринкевича Фото: из открытых источников

Гринкевичи пытались "снести" статьи о хищении

К слову, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что семья Гринкевичей даже предлагала изданию деньги за удаление материала. Речь идет об этих же кадрах лакшеры-поездки в позолоте в "Укрзализныце".

Ну и десерт. Светлана Гринкевич преподает во Львовской политехнике и не где-нибудь, а на кафедре экономики Львовского торгово-экономического университета. Но это уже, пожалуй, просто хобби, интересно только, оставят ли такую работницу? Будет ли она и дальше подавать студентам пример настоящей "патриотки" своей страны.

Сеть от скандала гудит. Украинцы массово распространяют информацию о новом коррупционном трэше, чтобы не дать преступникам отмазаться. Подключились не только СМИ и телеграмм-каналы, но известные люди и блоггеры. Люди в шоке поведения Гринкевичей. И это в то время, когда почти два года идет война, а на фронте так нужно помогать защитникам! Впрочем, в нашей стране существует презумпция невиновности, поэтому причастность ко всем названным махинациям должен доказать суд.

Напомним, экс-чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для Сил обороны.

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