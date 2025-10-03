Объятия и слезы: как в Украине встречали освобожденных из плена военных и гражданских

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

Накануне Украина смогла вернуть домой еще 205 пленных. Большинство из них — это военные различных бригад. В частности, десантники, территориальная оборона, морские пехотинцы, нацгвардейцы, которые защищали Мариуполь, и бойцы пограничной службы. А также — два десятка гражданских, которых россияне забирали на оккупированных территориях прямо из их домов, и держали в своих тюрьмах.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Екатерине с Виннитчины приходит сообщение, что она сегодня увидит своего сына — десантника Андрея, который в плену пробыл почти три с половиной года.

Любовь Полегенько и Нина Винниченко — мамы двух нацгвардейцев. Уже долгое время они ездят на все обмены. И вот наконец дождались. Нина говорит, для нее сейчас двойной праздник, потому что сына возвращают накануне его именин.

Маленький Богдан на встречу своего папы принес шоколадный торт, который отцу по состоянию здоровья врачи скорее всего не дадут попробовать. Богдан из-за этого не расстраивается, зато рассказывает о планах на папино будущее.

«Мы хотим вместе организовать квартиру достроить», — говорит он.

Мама Наталья перебивает Богдана, потому что, говорит, в списке действий, который они с сыном писали, ожидая папу, ремонта нет.

Дарья и десятилетняя Маргарита тоже ждут мужа и папу.

Всего в этом обмене 205 человек — домой возвращаются 185 военных и 20 гражданских. Тех, кого россияне в оккупации просто забрали из собственного дома, и кто не принимал участие в боевых действиях — украинские переговорщики долгое время называли самой тяжелой категорией пленных. Только недавно процесс пошел и освободить удается все больше гражданских.

Флаг с фотографией Андрея Герасименко держит целая семья. Говорят, на момент начала полномасштабного вторжения он был фермером, но когда-то служил в пограничной службе. За это его и забрали прямо дома на Черниговщине в оккупации еще весной 2022 года. Годы ожидания и мгновение, чтобы обнять родного.

Маленькая Маргарита действительно в толпе первой из семьи видит отца и крепко обнимает его. Не радуется только Богдан. Ему так и не удалось обнять папу и подержать его за руку.

По привычной уже процедуре, в больнице только что освобожденных моют, кормят и переодевают. Несколько вернувшихся морпехов даже во время всех этих бытовых дел находят время, чтобы поблагодарить тех, кто их встречал.

Освобожденные выходят из больницы, и перед дорогой на реабилитацию у них снова долгие и крепкие объятия. Здесь же и Богдан наконец встречает папу. Впервые за долгие почти четыре года обнимает родного, и впервые за день дает волю слезам.

